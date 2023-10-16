https://sputniknews.com.tr/20231016/prof-dr-naci-gorur-duzcedeki-deprem-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-stres-transfer-etmis-olabilir-1076372744.html

Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'deki deprem sonrası bölgeyi işaret etti: Stres transfer etmiş olabilir

Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'deki deprem sonrası bölgeyi işaret etti: Stres transfer etmiş olabilir

Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, söz konusu depremin Marmara'ya etkisiyle ilgili... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T07:00+0300

2023-10-16T07:00+0300

2023-10-16T07:32+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

naci görür

düzce

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bazı illerden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Görür, deprem sonrasında Marmara'ya belli bir stres transferi olabileceğine dikkat çekti.Görür paylaşımında şunları kaydetti:"Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4.0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında. İleti attıktan sonra birçok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum."

türkiye

düzce

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