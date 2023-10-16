Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'deki deprem sonrası bölgeyi işaret etti: Stres transfer etmiş olabilir
07:00 16.10.2023 (güncellendi: 07:32 16.10.2023)
© AA / Muhammed Selim Korkutataİstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çankaya Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreninde, "Türkiye'de deprem ve deprem dirençli yerleşim alanları"na ilişkin ders verdi.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, söz konusu depremin Marmara'ya etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir" dedi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bazı illerden de hissedildi.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Görür, deprem sonrasında Marmara'ya belli bir stres transferi olabileceğine dikkat çekti.
Görür paylaşımında şunları kaydetti:
"Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4.0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında. İleti attıktan sonra birçok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum."
İleti attıktan sonra bir çok arkadaş Marmaradaki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş. Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı “DEPREM DİRENÇLİ KENTLER”konusunda da gösterip talepkar olsanız. Bu…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 15, 2023