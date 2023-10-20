https://sputniknews.com.tr/20231020/pariste-150-milyon-yillik-dinozor-iskeleti-acik-artirmayla-930-bin-euroya-satildi-1076567628.html
Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euro'ya satıldı
Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euro'ya satıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euro'ya alıcı buldu. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T21:47+0300
2023-10-20T21:47+0300
2023-10-20T21:47+0300
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dinozor
euro
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Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nden "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti açık artırmayla satışa sunuldu."Barry" ismi verilen 150 milyon yıllık dinozor 930 bin euro'ya alıcı buldu.ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ının dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildiği belirtildi.İki metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de "Zephyr" isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin euro'ya ve 2021'de "Big John" isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon euro'ya satıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/150-milyon-yillik-dinozor-iskeleti-acik-artirmayla-satilacak-1075782729.html
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fransa, dinozor, euro, drouot müzayede evi
fransa, dinozor, euro, drouot müzayede evi
Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euro'ya satıldı
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Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euro'ya alıcı buldu.
Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nden "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti açık artırmayla satışa sunuldu.
"Barry" ismi verilen 150 milyon yıllık dinozor 930 bin euro'ya alıcı buldu.
ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ının dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildiği belirtildi.
İki metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.
Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de "Zephyr" isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin euro'ya ve 2021'de "Big John" isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon euro'ya satıldı.