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150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak
150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak
Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti, açık artırmayla satışa sunulacak. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T20:37+0300
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Drouot Müzayede Evi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti, 20 Ekim'de yapılacak açık artırmayla satılacak."Barry" ismi verilen dinozorun, 150 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi.İskeletin fiyatının 1,2 milyon avroya kadar çıkabileceği kaydedildi.ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ı, dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildi.2 metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de Zephyr isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin avroya ve 2021'de ise Big John isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon avroya satıldı.​​​​​​​​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230911/113-milyon-yillik-dinozor-izleri-ortaya-cikmisti-75-yeni-ayak-izidahakesfedildi-1075382071.html
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fransa, barry, dinozor, iskelet, iskelet
fransa, barry, dinozor, iskelet, iskelet

150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

20:37 26.09.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYdinozor - iskelet
dinozor - iskelet - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti, açık artırmayla satışa sunulacak.
Drouot Müzayede Evi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti, 20 Ekim'de yapılacak açık artırmayla satılacak.
"Barry" ismi verilen dinozorun, 150 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi.
İskeletin fiyatının 1,2 milyon avroya kadar çıkabileceği kaydedildi.
ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ı, dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildi.
2 metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.
Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de Zephyr isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin avroya ve 2021'de ise Big John isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon avroya satıldı.​​​​​​​​​​​​​​
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