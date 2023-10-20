Okyanusun dibinde kocaayak izleri: 'Bilim insanları büyük sırrı keşfetmiş olabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önay Alpago: Batı sınırları kanla çiziyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın finans dünyasına katkıları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: İsrail, taş tutamasın diye çocukların kemiklerini kırdı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze krizinde devletlerin konumu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
18:26
1 dk
SESLİ HABER
BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
20:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışması 14. gününde
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze'de son durum: 1524 çocuk hayatını kaybetti
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Tezel: Yaklaşık 14 milyon emeklinin 1.7'si kayıtlı çalışıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Süper kahraman filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Rusya ve Çin'in Ortadoğu krizine bakışı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231020/okyanusun-dibinde-kocaayak-izleri-bilim-insanlari-buyuk-sirri-kesfetmis-olabilir-1076560969.html
Okyanusun dibinde kocaayak izleri: 'Bilim insanları büyük sırrı keşfetmiş olabilir'
Okyanusun dibinde kocaayak izleri: 'Bilim insanları büyük sırrı keşfetmiş olabilir'
Okyanus dibinde yıllardır farkedilen toynak şeklindeki dev ayak izlerinin gizemi nihayet çözülmüş olabilir. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T19:27+0300
2023-10-20T19:32+0300
yaşam
balık
yeni zelanda
kocaayak
canavar
deniz
deniz canavarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076564820_155:0:893:415_1920x0_80_0_0_038bcd79b8b403eba8488ad27f329522.jpg
İlk olarak 2013 yılında Yeni Zelanda açıklarında bulunan toynak işaretleri dünya basınında büyük dikkat çekmişti. O dönemden beri devam eden araştırmalar Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü tarafından devam etmekteydi. Son dönemde toynak izine benzer izler hakkında yeni bulgular edinildi. Okyanusta 450 metre derinlikte bulunan ayak izleri, birçok komplo teorisini de beraberinde getirsede, araştırmacılardan Deniz Biyoloğu olan Saide Mills, "Kurum olarak, deniz tabanını çarpıcı ayrıntılarla görmemizi sağlayan Derin Çekili Görüntüleme Sistemi (DTIS) adlı bir teknoloji kullanıyoruz. Çalışanlarımız bu görüntüleri incelediğinde genelde tortuda işaretler görüyorlar ancak ne yazık ki bunların çoğu bilimsel yöntem veya kanıt olarak kullanılamıyordu. Sanırsam şimdi nedenini bulduk" ifadelerini kullandı.10 yıllık bir çalışma sonrasında bilim insanları, toynak işaretinin deniz çıngıraklı balıkları ya da grenadiers adı verilen bir balık türünün ağız şekliyle mükemmel bir uyum gösterdiğini belirtti. Ekip, işaretlerin büyük ihtimalle balığın yiyecek bulmak için çamuru ısırdığını, bu nedenle de kumda toynak izleri oluştuğunu belirtti. Yani ayak izlerine benzeyen korkunç görüntüler aslında bir balık ısırığından ibaret. Bu tür balıkların çamurla beslendiğini belirten Mills, "Sonunda videoda gördüğümüz şeyin aslında çamurla beslenen çıngıraklı kuyruk balığı olduğunu doğrulamak çok güzel. Yıllardır DTIS görüntüleri izlemenin sonunda güzel bir ödül almış gibi olduk" açıklamasında bulundu. Ekipteki diğer bir bilim insanı olan Steven, "Belirli bir türe işaret edebilmemizin nedeni, balığın kafasıyla yerdeki ayak izinin tamamen aynı olması. Ayrıca bu hayvanların kafa tası benzersiz bir yapıya sahip ve diğer balıklardan burnu ve uzayabilen ağzı sayesinde ayrışıyor." dedi. Bu keşif ayrıca grenadierlerin beslenme alışkanlıklarını gösteren tek kanıt olduğu için de ayrı bir öneme sahip.
https://sputniknews.com.tr/20230913/abdde-baliklar-zombiye-donusuyor-bolge-acil-durumla-karsi-kasiya-1075448547.html
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076564820_247:0:800:415_1920x0_80_0_0_3aece543cf179e1c7c2efbcd0d58853c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balık, yeni zelanda, kocaayak, canavar, deniz, deniz canavarı
balık, yeni zelanda, kocaayak, canavar, deniz, deniz canavarı

Okyanusun dibinde kocaayak izleri: 'Bilim insanları büyük sırrı keşfetmiş olabilir'

19:27 20.10.2023 (güncellendi: 19:32 20.10.2023)
Yeni Zelanda'da denizde bulunan ayak izleri
Yeni Zelanda'da denizde bulunan ayak izleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
Abone olTelegram
Okyanus dibinde yıllardır farkedilen toynak şeklindeki dev ayak izlerinin gizemi nihayet çözülmüş olabilir.
İlk olarak 2013 yılında Yeni Zelanda açıklarında bulunan toynak işaretleri dünya basınında büyük dikkat çekmişti. O dönemden beri devam eden araştırmalar Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü tarafından devam etmekteydi. Son dönemde toynak izine benzer izler hakkında yeni bulgular edinildi.
Okyanusta 450 metre derinlikte bulunan ayak izleri, birçok komplo teorisini de beraberinde getirsede, araştırmacılardan Deniz Biyoloğu olan Saide Mills, "Kurum olarak, deniz tabanını çarpıcı ayrıntılarla görmemizi sağlayan Derin Çekili Görüntüleme Sistemi (DTIS) adlı bir teknoloji kullanıyoruz. Çalışanlarımız bu görüntüleri incelediğinde genelde tortuda işaretler görüyorlar ancak ne yazık ki bunların çoğu bilimsel yöntem veya kanıt olarak kullanılamıyordu. Sanırsam şimdi nedenini bulduk" ifadelerini kullandı.
10 yıllık bir çalışma sonrasında bilim insanları, toynak işaretinin deniz çıngıraklı balıkları ya da grenadiers adı verilen bir balık türünün ağız şekliyle mükemmel bir uyum gösterdiğini belirtti. Ekip, işaretlerin büyük ihtimalle balığın yiyecek bulmak için çamuru ısırdığını, bu nedenle de kumda toynak izleri oluştuğunu belirtti. Yani ayak izlerine benzeyen korkunç görüntüler aslında bir balık ısırığından ibaret.
Bu tür balıkların çamurla beslendiğini belirten Mills, "Sonunda videoda gördüğümüz şeyin aslında çamurla beslenen çıngıraklı kuyruk balığı olduğunu doğrulamak çok güzel. Yıllardır DTIS görüntüleri izlemenin sonunda güzel bir ödül almış gibi olduk" açıklamasında bulundu.
Ekipteki diğer bir bilim insanı olan Steven, "Belirli bir türe işaret edebilmemizin nedeni, balığın kafasıyla yerdeki ayak izinin tamamen aynı olması. Ayrıca bu hayvanların kafa tası benzersiz bir yapıya sahip ve diğer balıklardan burnu ve uzayabilen ağzı sayesinde ayrışıyor." dedi.
Bu keşif ayrıca grenadierlerin beslenme alışkanlıklarını gösteren tek kanıt olduğu için de ayrı bir öneme sahip.
Alabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
YAŞAM
ABD'de balıklar 'zombiye' dönüşüyor: Bölge 'acil durumla' karşı kaşıya
13 Eylül, 17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала