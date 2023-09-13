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https://sputniknews.com.tr/20230913/abdde-baliklar-zombiye-donusuyor-bolge-acil-durumla-karsi-kasiya-1075448547.html
ABD'de balıklar 'zombiye' dönüşüyor: Bölge 'acil durumla' karşı kaşıya
ABD'de balıklar 'zombiye' dönüşüyor: Bölge 'acil durumla' karşı kaşıya
ABD'nin Montana eyaleti, meşhur olduğu balıklarını kaybetmek üzere. Uzmanların özellikle aşta alabalık olmak üzere 'zombiye' benzettikleri balıklar hastalık... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T17:22+0300
2023-09-13T17:22+0300
yaşam
alabalık
abd
zombi
acil durum
acil uyarı
montana
kriz
mantar
körlük
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Big Hole Nehri dünyanın en iyi alabalık avlama bölgelerinden biri olarak bilinse de bu yıl alabalık nüfusunun şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyede olduğu bilgisi paylaşıldı. Eyalet biyologları, balıkları zombilere benzeten bir hastalığın buna sebep olmuş olabileceğini aktardı. Enfeksiyon nedeniyle kör olan ve genellikle mantarla kaplanan alabalıklar, Montana'daki yerli balık popülasyonları azaldıkça ortaya çıkmaya başladı.Konuya dair konuşan uzman, "Elimde bir balığı ağla yakaladığı, sol gözünün dışını göremediği bir parçasının eksik olduğu bir video var. Yani The Last of Us'tan (Zombilerle ilgili bir video oyunu) fırlamış bir şeye benziyordu" şeklinde açıklama yaptı.Bölge sakini olan Fellin ailesi, New York Times'a verdiği demeçte, "Alabalık nüfusunun azalmasına ek olarak, "Balıklarda dönme hastalığı, kırmızı yaralar, lezyonlar ve karnabahar mantarı olan kahverengi alabalıklar gördük" dedi. Bu alabalıkların zombiye dönüşmesine neyin sebep olduğu ise henüz büyük bir gizem. Montana Valisi Greg Gianforte, etkilenen alabalıklar üzerinde yapılan testlerde olağandışı bir hastalık ya da patojene rastlanmadığını söyledi. Ancak uzmanlar ve bölge sakinleri eyalet yetkililerinin krize verdiği tepkiden memnun değil.
https://sputniknews.com.tr/20230913/7-yasindaki-kiz-cocuguna-rutin-goz-muayenesi-ardindan-demans-teshisi-konuldu-1075406377.html
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alabalık, abd, zombi, acil durum, acil uyarı, montana, kriz, mantar, körlük
alabalık, abd, zombi, acil durum, acil uyarı, montana, kriz, mantar, körlük

ABD'de balıklar 'zombiye' dönüşüyor: Bölge 'acil durumla' karşı kaşıya

17:22 13.09.2023
© AFP 2023 / CARLOS MAMANIAlabalık
Alabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / CARLOS MAMANI
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ABD'nin Montana eyaleti, meşhur olduğu balıklarını kaybetmek üzere. Uzmanların özellikle aşta alabalık olmak üzere 'zombiye' benzettikleri balıklar hastalık saçıyor. Bölge sakini ise acil durum ilan edilmesi için eyalet yetkililerine baskıyı sürdürüyor.
Big Hole Nehri dünyanın en iyi alabalık avlama bölgelerinden biri olarak bilinse de bu yıl alabalık nüfusunun şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyede olduğu bilgisi paylaşıldı. Eyalet biyologları, balıkları zombilere benzeten bir hastalığın buna sebep olmuş olabileceğini aktardı. Enfeksiyon nedeniyle kör olan ve genellikle mantarla kaplanan alabalıklar, Montana'daki yerli balık popülasyonları azaldıkça ortaya çıkmaya başladı.
Konuya dair konuşan uzman, "Elimde bir balığı ağla yakaladığı, sol gözünün dışını göremediği bir parçasının eksik olduğu bir video var. Yani The Last of Us'tan (Zombilerle ilgili bir video oyunu) fırlamış bir şeye benziyordu" şeklinde açıklama yaptı.

Bölge sakini olan Fellin ailesi, New York Times'a verdiği demeçte, "Alabalık nüfusunun azalmasına ek olarak, "Balıklarda dönme hastalığı, kırmızı yaralar, lezyonlar ve karnabahar mantarı olan kahverengi alabalıklar gördük" dedi.
Bu alabalıkların zombiye dönüşmesine neyin sebep olduğu ise henüz büyük bir gizem. Montana Valisi Greg Gianforte, etkilenen alabalıklar üzerinde yapılan testlerde olağandışı bir hastalık ya da patojene rastlanmadığını söyledi. Ancak uzmanlar ve bölge sakinleri eyalet yetkililerinin krize verdiği tepkiden memnun değil.
göz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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