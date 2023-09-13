7 yaşındaki kız çocuğuna rutin göz muayenesi ardından demans teşhisi konuldu

"Doktorlar Isla'da pediatrik maküler dejenerasyonun erken belirtileri olduğunu ve nedenini belirlemek için genetik bir test yapılması gerektiğini doğruladı. Ağzından örnek aldılar ve genetik testin sonuçlarının hazır olacağı Ağustos ayı için bize bir takip randevusu verdiler. 12 Ağustos'ta Isla'nın genetik panelinin nöronal ceroid lipofuscinoses tanısı için pozitif çıktığı söylendi. Daha fazla açıklama üzerine, bu hastalığın daha yaygın olarak CLN3 juvenil Batten hastalığı olarak bilindiğini, çok nadir görülen, tedavisi veya tedavisi olmayan son derece yıkıcı ölümcül bir hastalık olduğunu öğrendik. Isla'nın çok yakında görme yetisini tamamen kaybedeceği, çocukluk bunaması ve epilepsi geliştireceği, zihinsel bilişinin azalmaya başlayacağı ve fiziksel yeteneklerinin de bozulmaya başlayacağı söylendi. CLN3'lü bir çocuk için beklenen yaşam süresi onlu yaşların sonu ile yirmili yaşların başıydı."