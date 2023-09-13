https://sputniknews.com.tr/20230913/meksika-kongresinden-uzayli-iddiasi-bu-bir-donum-noktasi-1075445440.html

Meksika Kongresi'nden uzaylı iddiası: 'Bu bir dönüm noktası'

Meksika Kongresi'nden uzaylı iddiası: 'Bu bir dönüm noktası'

Meksika Kongresi'nde yapılan bir sunumda Peru'nun Cusco kentindeki bir maden alanından çıkarılan 'insan olmadığı' iddia edilen iki 'fosilleşmiş cesedin' bin... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T15:18+0300

2023-09-13T15:18+0300

2023-09-13T15:22+0300

meksika

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Meksika Kongresi'nde 'tanımlanamayan uçan cisimler' ile ilgili 'dönüm noktası' niteliği taşıdığı belirtilen bir sunum gerçekleştirildi. Sunuma katılan 'UFO' araştırmacısı Jaime Maussan, bilim insanları ile beraber Kongre önünde 'insan olmadığı' iddia edilen iki 'fosilleşmiş cesedin' kalıntılarını sundu.Jaime Maussan şu şekilde konuştu:Maussan, yapılan sunumu, Meksika'nın bu olguyu kabul etmek üzere ilk kez resmi bir diyalog düzenlediği bir 'dönüm noktası' olarak nitelendirdi.Araştırmacılar, Peru'nun Cusco kentindeki bir madenden çıkarılan cesetlerin genetik yapısının insanlardan yüzde 30 farklı olduğunu ve bunun da onların başka bir türe ait olduğunu gösterdiğini öne sürdü.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından yapılan iki cesedin incelenmesi sonucunda, üç parmaklı el ve ayaklara sahip, dişsiz ve stereoskopik görüşe sahip olarak resmedilen cesetlerin bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi.Sunuma ABD Donanması'ndan eski pilot Ryan Graves de katılanlar arasındaydı. Graves, bu yılın başlarında 'tanımlanamayan uçan cisimler' gözlemleri konusunda ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

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