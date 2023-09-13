Meksika Kongresi'nden uzaylı iddiası: 'Bu bir dönüm noktası'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: İmamoğlu ‘değişim’ propagandasını sürdürürse kaybeder
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230913/meksika-kongresinden-uzayli-iddiasi-bu-bir-donum-noktasi-1075445440.html
Meksika Kongresi'nden uzaylı iddiası: 'Bu bir dönüm noktası'
Meksika Kongresi'nden uzaylı iddiası: 'Bu bir dönüm noktası'
Meksika Kongresi'nde yapılan bir sunumda Peru'nun Cusco kentindeki bir maden alanından çıkarılan 'insan olmadığı' iddia edilen iki 'fosilleşmiş cesedin' bin... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T15:18+0300
2023-09-13T15:22+0300
meksika
kongre
uzaylı
uzaylılar
fosil
ufo
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104228/36/1042283651_0:147:3379:2048_1920x0_80_0_0_0f0f5df04ba29488d6e1a0f7d0325c3e.jpg
Meksika Kongresi'nde 'tanımlanamayan uçan cisimler' ile ilgili 'dönüm noktası' niteliği taşıdığı belirtilen bir sunum gerçekleştirildi. Sunuma katılan 'UFO' araştırmacısı Jaime Maussan, bilim insanları ile beraber Kongre önünde 'insan olmadığı' iddia edilen iki 'fosilleşmiş cesedin' kalıntılarını sundu.Jaime Maussan şu şekilde konuştu:Maussan, yapılan sunumu, Meksika'nın bu olguyu kabul etmek üzere ilk kez resmi bir diyalog düzenlediği bir 'dönüm noktası' olarak nitelendirdi.Araştırmacılar, Peru'nun Cusco kentindeki bir madenden çıkarılan cesetlerin genetik yapısının insanlardan yüzde 30 farklı olduğunu ve bunun da onların başka bir türe ait olduğunu gösterdiğini öne sürdü.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından yapılan iki cesedin incelenmesi sonucunda, üç parmaklı el ve ayaklara sahip, dişsiz ve stereoskopik görüşe sahip olarak resmedilen cesetlerin bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi.Sunuma ABD Donanması'ndan eski pilot Ryan Graves de katılanlar arasındaydı. Graves, bu yılın başlarında 'tanımlanamayan uçan cisimler' gözlemleri konusunda ABD Kongresi'nde ifade vermişti.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104228/36/1042283651_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_d79aeb05ef6af58c3cd1e0c238eab256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, kongre, uzaylı, uzaylılar, fosil, ufo
meksika, kongre, uzaylı, uzaylılar, fosil, ufo

Meksika Kongresi'nden uzaylı iddiası: 'Bu bir dönüm noktası'

15:18 13.09.2023 (güncellendi: 15:22 13.09.2023)
© AFP 2023 / TOSHIFUMI KITAMURADünyanın en ünlü UFO gizemlerinden biri olarak bilinen Roswell olayına atıfta bulunan uzaylı otopsisi
Dünyanın en ünlü UFO gizemlerinden biri olarak bilinen Roswell olayına atıfta bulunan uzaylı otopsisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / TOSHIFUMI KITAMURA
Abone olTelegram
Meksika Kongresi'nde yapılan bir sunumda Peru'nun Cusco kentindeki bir maden alanından çıkarılan 'insan olmadığı' iddia edilen iki 'fosilleşmiş cesedin' bin yıllık 'uzaylı' olduğunu öne sürüldü.
Meksika Kongresi'nde 'tanımlanamayan uçan cisimler' ile ilgili 'dönüm noktası' niteliği taşıdığı belirtilen bir sunum gerçekleştirildi. Sunuma katılan 'UFO' araştırmacısı Jaime Maussan, bilim insanları ile beraber Kongre önünde 'insan olmadığı' iddia edilen iki 'fosilleşmiş cesedin' kalıntılarını sundu.
Jaime Maussan şu şekilde konuştu:
"Bu iki ceset kalıntısı, dünyevi evrimimizin bir parçası değil. Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom (yosun) madenlerinde bulunmuşlar ve daha sonra fosilleşmişler. Uzaylı olup olmadıklarını bilmiyoruz, ama zekiydiler ve bizimle birlikte yaşadılar. Tarihi yeniden yazmalılar. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz."
Maussan, yapılan sunumu, Meksika'nın bu olguyu kabul etmek üzere ilk kez resmi bir diyalog düzenlediği bir 'dönüm noktası' olarak nitelendirdi.
Araştırmacılar, Peru'nun Cusco kentindeki bir madenden çıkarılan cesetlerin genetik yapısının insanlardan yüzde 30 farklı olduğunu ve bunun da onların başka bir türe ait olduğunu gösterdiğini öne sürdü.
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından yapılan iki cesedin incelenmesi sonucunda, üç parmaklı el ve ayaklara sahip, dişsiz ve stereoskopik görüşe sahip olarak resmedilen cesetlerin bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi.
Sunuma ABD Donanması'ndan eski pilot Ryan Graves de katılanlar arasındaydı. Graves, bu yılın başlarında 'tanımlanamayan uçan cisimler' gözlemleri konusunda ABD Kongresi'nde ifade vermişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала