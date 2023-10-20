https://sputniknews.com.tr/20231020/kanada-hindistandaki-41-diplomatini-geri-cekti-1076535900.html
Kanada, Hindistan’daki 41 diplomatını geri çekti
Kanada, Hindistan’daki 41 diplomatını geri çekti
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan’ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıkladı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T00:30+0300
2023-10-20T00:30+0300
2023-10-20T00:30+0300
dünya
kanada
hindistan
diplomat
melanie joly
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Kanada Dışişleri Bakanı Joly, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan’daki 41 diplomatın aileleriyle birlikte geri çekildiğini belirterek, diplomatik dokunulmazlığın kaldırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu nedenle Kanada'nın karşı hamle yapmayacağını söyledi.Joly, Kanada’nın Hindistan’da kalan 21 diğer diplomatı için ise istisnalar yapıldığını kaydetti.Hindistan 6 Ekim’de, Kanada'nın ülkedeki diplomatik personelini azaltması konusunda ısrarcı olduğunu bildirmişti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, haftalık basın toplantısında, iki ülkenin diplomatik temsil eşitliği konusunda müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek, Kanadalı diplomat sayısının azaltılacağını söylemiş ancak bunun için belirli bir zaman vermemişti.Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesiHindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.Kanadalı bir diplomat, 3 Ekim'de, Hindistan'ın ülkedeki 62 Kanadalı diplomattan 41'ini geri çekmesi talebinde bulunduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/hindistan-ve-kanada-arasindaki-kriz-derinlesiyor-onlarca-diplomatin-geri-cagrilmasi-talep-edildi-1075979859.html
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kanada, hindistan, diplomat, melanie joly
kanada, hindistan, diplomat, melanie joly
Kanada, Hindistan’daki 41 diplomatını geri çekti
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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan’ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıkladı.
Kanada Dışişleri Bakanı Joly, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan’daki 41 diplomatın aileleriyle birlikte geri çekildiğini belirterek, diplomatik dokunulmazlığın kaldırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu nedenle Kanada'nın karşı hamle yapmayacağını söyledi.
Joly, Kanada’nın Hindistan’da kalan 21 diğer diplomatı için ise istisnalar yapıldığını kaydetti.
Hindistan 6 Ekim’de, Kanada'nın ülkedeki diplomatik personelini azaltması konusunda ısrarcı olduğunu bildirmişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, haftalık basın toplantısında, iki ülkenin diplomatik temsil eşitliği konusunda müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek, Kanadalı diplomat sayısının azaltılacağını söylemiş ancak bunun için belirli bir zaman vermemişti.
Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi
Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.
Kanadalı bir diplomat, 3 Ekim'de, Hindistan'ın ülkedeki 62 Kanadalı diplomattan 41'ini geri çekmesi talebinde bulunduğunu açıklamıştı.