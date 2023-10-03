https://sputniknews.com.tr/20231003/hindistan-ve-kanada-arasindaki-kriz-derinlesiyor-onlarca-diplomatin-geri-cagrilmasi-talep-edildi-1075979859.html
Hindistan ve Kanada arasındaki kriz derinleşiyor: Onlarca diplomatın geri çağrılması talep edildi
Hindistan ve Kanada arasındaki kriz derinleşiyor: Onlarca diplomatın geri çağrılması talep edildi
Hindistan, Kanada'ya bir hafta içerisinde yaklaşık 40 büyükelçilik personelinin ülkeye geri gönderilmesi gerektiğini bildirdi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T14:15+0300
2023-10-03T14:15+0300
2023-10-03T14:16+0300
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kanada
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yeni delhi
ottawa
diplomat
diplomat krizi
büyükelçilik
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İngiliz Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hindistan hükümetinin Kanada'nın 10 Ekim'e kadar ülkesinde faaliyet gösteren diplomatlarını Ottawa’ya geri çekmesi çağrısı yaptığı bildirildi.Gazeteye konuşan kaynaklara göre Yeni Delhi, belirtilen tarihten sonra Hindistan’dan ayrılmayan Kanadalı diplomatların sahip olduğu ‘diplomatik dokunulmazlığını’ kaldıracağını duyurdu.Daha önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kolluk kuvvetlerinin, Hindistan'ın yayımladığı ve 'yaklaşık 40 teröristin isminin olduğunu belirttiği listede' yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinde Hintli yetkililerin parmağı olduğundan şüphelendiğini söylemişti.Trudeau'nun açıklamasından kısa bir süre sonra Kanada hükümetinin Hindistan dış istihbaratıyla bağlantılı olan üst düzey bir Hintli diplomatı ülkeden sınır dışı ettiği kaydedilmişti.Diplomatlarının sınır dışı edilmesine tepki gösteren Yeni Delhi, yanıt olarak Kanada'nın ülkedeki en üst düzey diplomatını sınır dışı etmişti.Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ‘Kanada'da Hindistan karşıtı faaliyetlerin ve siyasi amaçlı nefret ve suç saldırılarının artması nedeniyle’ Kanada'ya seyahat eden vatandaşları için uyarı mesajı yayınladı.'Sih ülkesi' anlamına gelen ve Halistan fikrini benimseyen ayrılıkçı örgütün, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlediği biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230919/kanada-basbakani-trudeau-halistan-hareketi-liderinin-oldurulmesinden-hindistani-sorumlu-tuttu-1075580615.html
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kanada, hindistan, yeni delhi, ottawa, diplomat, diplomat krizi, büyükelçilik
kanada, hindistan, yeni delhi, ottawa, diplomat, diplomat krizi, büyükelçilik
Hindistan ve Kanada arasındaki kriz derinleşiyor: Onlarca diplomatın geri çağrılması talep edildi
14:15 03.10.2023 (güncellendi: 14:16 03.10.2023) Abone ol
Hindistan, Kanada'ya bir hafta içerisinde yaklaşık 40 büyükelçilik personelinin ülkeye geri gönderilmesi gerektiğini bildirdi.
İngiliz Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hindistan hükümetinin Kanada'nın 10 Ekim'e kadar ülkesinde faaliyet gösteren diplomatlarını Ottawa’ya geri çekmesi çağrısı yaptığı bildirildi.
Gazeteye konuşan kaynaklara göre Yeni Delhi, belirtilen tarihten sonra Hindistan’dan ayrılmayan Kanadalı diplomatların sahip olduğu ‘diplomatik dokunulmazlığını’ kaldıracağını duyurdu.
Daha önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kolluk kuvvetlerinin, Hindistan'ın yayımladığı ve 'yaklaşık 40 teröristin isminin olduğunu belirttiği listede' yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinde Hintli yetkililerin parmağı olduğundan şüphelendiğini söylemişti.
Trudeau'nun açıklamasından kısa bir süre sonra Kanada hükümetinin Hindistan dış istihbaratıyla bağlantılı olan üst düzey bir Hintli diplomatı ülkeden sınır dışı ettiği kaydedilmişti.
Diplomatlarının sınır dışı edilmesine tepki gösteren Yeni Delhi, yanıt olarak Kanada'nın ülkedeki en üst düzey diplomatını sınır dışı etmişti.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ‘Kanada'da Hindistan karşıtı faaliyetlerin ve siyasi amaçlı nefret ve suç saldırılarının artması nedeniyle’ Kanada'ya seyahat eden vatandaşları için uyarı mesajı yayınladı.
'Sih ülkesi' anlamına gelen ve Halistan fikrini benimseyen ayrılıkçı örgütün, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlediği biliniyor.