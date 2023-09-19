https://sputniknews.com.tr/20230919/kanada-basbakani-trudeau-halistan-hareketi-liderinin-oldurulmesinden-hindistani-sorumlu-tuttu-1075580615.html

Kanada Başbakanı Trudeau, Halistan hareketi liderinin öldürülmesinden Hindistan'ı sorumlu tuttu

Kanada Başbakanı Trudeau, Halistan hareketi liderinin öldürülmesinden Hindistan'ı sorumlu tuttu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın, Kanada'da... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T01:22+0300

2023-09-19T01:22+0300

2023-09-19T01:22+0300

dünya

sih

kanada

hindistan

halistan

justin trudeau

hardeep singh nijjar

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CBC News'in haberine göre, Kanada'da parlamentonun alt meclisi olan Avam Kamarası'nda konuşan Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Kanada vatandaşı olan Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğuna ilişkin "güvenilir iddialar"ın araştırıldığını söyleyen Trudeau, "Yabancı bir hükümetin Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşının öldürülmesine karışması egemenliğimizin kabul edilemez bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.Nijjar'ın adı, Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alıyordu.Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA) tarafından 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.Halistan Kurtuluş Gücü"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.Örgüt ayrıca Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında, Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.KLF Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

kanada

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