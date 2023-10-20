https://sputniknews.com.tr/20231020/kahiredeki-gazze-zirvesinde-rusyayi-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-temsil-edecek-1076567416.html
Kahire’deki Gazze zirvesinde Rusya’yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov temsil edecek
Kahire’deki Gazze zirvesinde Rusya’yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov temsil edecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un, Rusya’yı Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek Gazze zirvesinde temsil edeceği belirtildi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T21:28+0300
2023-10-20T21:28+0300
2023-10-20T21:28+0300
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mihail bogdanov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Rusya’yı Kahire’deki zirvede Mihail Bogdanov temsil edecek” ifadesine yer verildi.Mısır’ın girişimiyle 21 Ekim’de Gazze konulu Kahire Barış Zirvesi (Cairo Peace Summit) düzenlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20231020/misir-devlet-baskani-sisiden-ortadoguda-barisin-yeniden-canlandirilmasi-cagrisi-1076560384.html
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kahire, gazze, gazze şeridi, rusya, mihail bogdanov
kahire, gazze, gazze şeridi, rusya, mihail bogdanov
Kahire’deki Gazze zirvesinde Rusya’yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov temsil edecek
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un, Rusya’yı Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek Gazze zirvesinde temsil edeceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Rusya’yı Kahire’deki zirvede Mihail Bogdanov temsil edecek” ifadesine yer verildi.
Mısır’ın girişimiyle 21 Ekim’de Gazze konulu Kahire Barış Zirvesi (Cairo Peace Summit) düzenlenecek.