İtalya Başbakanı Meloni, cinsiyetçi söylemleri basına yansıyan erkek arkadaşından ayrıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önay Alpago: Batı sınırları kanla çiziyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın finans dünyasına katkıları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: İsrail, taş tutamasın diye çocukların kemiklerini kırdı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze krizinde devletlerin konumu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
18:26
1 dk
SESLİ HABER
BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
20:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışması 14. gününde
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze'de son durum: 1524 çocuk hayatını kaybetti
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Tezel: Yaklaşık 14 milyon emeklinin 1.7'si kayıtlı çalışıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Süper kahraman filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Rusya ve Çin'in Ortadoğu krizine bakışı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231020/italya-basbakani-meloni-cinsiyetci-soylemleri-basina-yansiyan-erkek-arkadasindan-ayrildi-1076565762.html
İtalya Başbakanı Meloni, cinsiyetçi söylemleri basına yansıyan erkek arkadaşından ayrıldı
İtalya Başbakanı Meloni, cinsiyetçi söylemleri basına yansıyan erkek arkadaşından ayrıldı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cinsiyetçi bazı söylemleri televizyon ekranlarına yansıyan erkek arkadaşı ve kızının babası Andrea Giambruno’dan ayrıldığını... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T19:36+0300
2023-10-20T19:36+0300
dünya
italya
giorgia meloni
kadın
silvio berlusconi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075889119_0:245:2770:1803_1920x0_80_0_0_3f7d846f974e9120ed3193614a27ca0a.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cinsiyetçi söylemleri basına yansıyan erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu.46 yaşındaki Meloni, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Andrea Giambruno (42) ile neredeyse 10 yıldır süren ilişkim burada sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz muhteşem yıllar, yaşadığımız zorluklar ve hayatımdaki en önemli şeyi, kızımız Ginevra’yı bana hediye ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Yollarımız bir süredir ayrıydı, bunu kabullenme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.'Video ve ses kayıtları basına yansımıştıMeloni'nin ayrılık kararı, bir televizyon kanalında program sunucusu olan erkek arkadaşı Giambruno’nun kadın meslektaşlarına yönelik bazı cinsiyetçi söylemlerine dair video ve ses kayıtlarının basına yansımasından sonra geldi.Giambruno'nun kadın meslektaşlarına yönelik sarf ettiği müstehcen ve argo sözler, kamuoyunda tepki uyandırdı.İtalyan basını, Giambruno'ya ilişkin kayıtların Mediaset kanalında yayınlanmış olmasındaki iki kritik unsura dikkati çekti. Bunlardan ilki, Andrea Giambruno'nun da halihazırda aynı kanalda program yapıyor olması, diğeri ise Mediaset kanalının, Meloni'nin sağ koalisyon hükümetinde iktidar ortağı Forza Italia partisinin haziranda ölen lideri Silvio Berlusconi ve ailesine ait olması olarak öne çıktı.Meloni'nin, Giambruno ile ayrılığını duyurduğu mesajının son bölümünde yer alan, "Beni evimden vurarak zayıflatmayı uman herkes bilmelidir ki, damla taşı ne kadar aşındırmayı umut etse de taş taş olarak kalır ve damla da yalnızca sudur" ifadeleri de kendisini, aile yaşantısından hedef alan çevrelere mesaj olarak yorumlandı.'Kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini' söylemesi tepki çekmiştiMeloni, yaklaşık 10 senedir birlikte olduğu ve resmi evlilik yapmadığı Giambruno'yu kısa süre önce kanalda sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı bir yorum nedeniyle savunmak durumunda kalmıştı.Giambruno, ağustosta ülkede infiale yol açan bir toplu tecavüz hadisesinin ardından kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini söylemiş ve büyük tepki çekmişti.Erkek arkadaşının bu yorumuna ve ona gösterilen tepkilere değerlendirmeleri sorulan Meloni, "Bir gazetecinin mesleğini yaparken sarf ettiği sözlerinin hesabı, eşiyim diye bana sorulmamalı. Ayrıca annem de beni uyarırdı gençken dışarı çıkarken" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/italya-savunma-bakani-kamuoyu-kieve-yonelik-ilgisini-kaybetti--1076161597.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075889119_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_9420a5e5fafdff86d0957ef601ba153f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, giorgia meloni, kadın, silvio berlusconi
italya, giorgia meloni, kadın, silvio berlusconi

İtalya Başbakanı Meloni, cinsiyetçi söylemleri basına yansıyan erkek arkadaşından ayrıldı

19:36 20.10.2023
© İtalya Başbakanlığı / Palazzo ChigiGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© İtalya Başbakanlığı / Palazzo Chigi
Abone olTelegram
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cinsiyetçi bazı söylemleri televizyon ekranlarına yansıyan erkek arkadaşı ve kızının babası Andrea Giambruno’dan ayrıldığını açıkladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cinsiyetçi söylemleri basına yansıyan erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu.
46 yaşındaki Meloni, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Andrea Giambruno (42) ile neredeyse 10 yıldır süren ilişkim burada sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz muhteşem yıllar, yaşadığımız zorluklar ve hayatımdaki en önemli şeyi, kızımız Ginevra’yı bana hediye ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Yollarımız bir süredir ayrıydı, bunu kabullenme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

'Video ve ses kayıtları basına yansımıştı

Meloni'nin ayrılık kararı, bir televizyon kanalında program sunucusu olan erkek arkadaşı Giambruno’nun kadın meslektaşlarına yönelik bazı cinsiyetçi söylemlerine dair video ve ses kayıtlarının basına yansımasından sonra geldi.
Giambruno'nun kadın meslektaşlarına yönelik sarf ettiği müstehcen ve argo sözler, kamuoyunda tepki uyandırdı.
İtalyan basını, Giambruno'ya ilişkin kayıtların Mediaset kanalında yayınlanmış olmasındaki iki kritik unsura dikkati çekti. Bunlardan ilki, Andrea Giambruno'nun da halihazırda aynı kanalda program yapıyor olması, diğeri ise Mediaset kanalının, Meloni'nin sağ koalisyon hükümetinde iktidar ortağı Forza Italia partisinin haziranda ölen lideri Silvio Berlusconi ve ailesine ait olması olarak öne çıktı.
Meloni'nin, Giambruno ile ayrılığını duyurduğu mesajının son bölümünde yer alan, "Beni evimden vurarak zayıflatmayı uman herkes bilmelidir ki, damla taşı ne kadar aşındırmayı umut etse de taş taş olarak kalır ve damla da yalnızca sudur" ifadeleri de kendisini, aile yaşantısından hedef alan çevrelere mesaj olarak yorumlandı.

'Kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini' söylemesi tepki çekmişti

Meloni, yaklaşık 10 senedir birlikte olduğu ve resmi evlilik yapmadığı Giambruno'yu kısa süre önce kanalda sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı bir yorum nedeniyle savunmak durumunda kalmıştı.
Giambruno, ağustosta ülkede infiale yol açan bir toplu tecavüz hadisesinin ardından kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini söylemiş ve büyük tepki çekmişti.
Erkek arkadaşının bu yorumuna ve ona gösterilen tepkilere değerlendirmeleri sorulan Meloni, "Bir gazetecinin mesleğini yaparken sarf ettiği sözlerinin hesabı, eşiyim diye bana sorulmamalı. Ayrıca annem de beni uyarırdı gençken dışarı çıkarken" ifadelerini kullanmıştı.
Giorgia Meloni, İtalya Başbakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
Ukrayna krizi
İtalya Savunma Bakanı: Kamuoyu Kiev'e yönelik ilgisini kaybetti
9 Ekim, 12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала