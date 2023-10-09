https://sputniknews.com.tr/20231009/italya-savunma-bakani-kamuoyu-kieve-yonelik-ilgisini-kaybetti--1076161597.html

İtalya Savunma Bakanı: Kamuoyu Kiev'e yönelik ilgisini kaybetti

İtalya Savunma Bakanı: Kamuoyu Kiev'e yönelik ilgisini kaybetti

İtalya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, kamuoyunun Kiev'i destekleme konusundaki ilgisini kaybettiğini ve İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya gönderecek askeri... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T12:59+0300

2023-10-09T12:59+0300

2023-10-09T13:06+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

nato

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Çarşamba günü yaptığı açıklamada İtalya'nın 'sınırsız kaynaklara' sahip olmadığını söyleyen Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda İtalya'nın yapabileceği her şeyi yaptığını ve 'daha fazla askeri teçhizatının kalmadığını' belirtti.ABD ve diğer ülkelerde de Ukrayna'ya yardım konusunda büyük tartışmalar devam ederken, İtalya Savunma Bakanı da Ukrayna'ya silah tedariki konusunda 'zorlu bir durumdan geçtiklerini' açıkladı. İtalya, Ukrayna krizinin başında krizi tetikleyip Ukrayna'ya silah gönderen ülkelerden biri olmuştu. Yakın zamanda sekizinci askeri yardım paketini gönderen İtalya, ülkedeki iç siyasette değişen dengeler ve mülteci sorunlarıyla boğuşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231002/italya-destegini-yineledi-ukrayna-2024te-de-g7-gundeminin-merkezinde-olacak-1075966604.html

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