https://sputniknews.com.tr/20231009/italya-savunma-bakani-kamuoyu-kieve-yonelik-ilgisini-kaybetti--1076161597.html
İtalya Savunma Bakanı: Kamuoyu Kiev'e yönelik ilgisini kaybetti
İtalya Savunma Bakanı: Kamuoyu Kiev'e yönelik ilgisini kaybetti
İtalya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, kamuoyunun Kiev'i destekleme konusundaki ilgisini kaybettiğini ve İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya gönderecek askeri... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T12:59+0300
2023-10-09T12:59+0300
2023-10-09T13:06+0300
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Çarşamba günü yaptığı açıklamada İtalya'nın 'sınırsız kaynaklara' sahip olmadığını söyleyen Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda İtalya'nın yapabileceği her şeyi yaptığını ve 'daha fazla askeri teçhizatının kalmadığını' belirtti.ABD ve diğer ülkelerde de Ukrayna'ya yardım konusunda büyük tartışmalar devam ederken, İtalya Savunma Bakanı da Ukrayna'ya silah tedariki konusunda 'zorlu bir durumdan geçtiklerini' açıkladı. İtalya, Ukrayna krizinin başında krizi tetikleyip Ukrayna'ya silah gönderen ülkelerden biri olmuştu. Yakın zamanda sekizinci askeri yardım paketini gönderen İtalya, ülkedeki iç siyasette değişen dengeler ve mülteci sorunlarıyla boğuşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231002/italya-destegini-yineledi-ukrayna-2024te-de-g7-gundeminin-merkezinde-olacak-1075966604.html
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italya, giorgia meloni, ukrayna, ukrayna krizi, nato, avrupa birliği
italya, giorgia meloni, ukrayna, ukrayna krizi, nato, avrupa birliği
İtalya Savunma Bakanı: Kamuoyu Kiev'e yönelik ilgisini kaybetti
12:59 09.10.2023 (güncellendi: 13:06 09.10.2023) Abone ol
İtalya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, kamuoyunun Kiev'i destekleme konusundaki ilgisini kaybettiğini ve İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya gönderecek askeri teçhizatının tükenmekte olduğunu söyledi.
Çarşamba günü yaptığı açıklamada İtalya'nın 'sınırsız kaynaklara' sahip olmadığını söyleyen Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda İtalya'nın yapabileceği her şeyi yaptığını ve 'daha fazla askeri teçhizatının kalmadığını' belirtti.
ABD ve diğer ülkelerde de Ukrayna'ya yardım konusunda büyük tartışmalar devam ederken, İtalya Savunma Bakanı da Ukrayna'ya silah tedariki konusunda 'zorlu bir durumdan geçtiklerini' açıkladı. İtalya, Ukrayna krizinin başında krizi tetikleyip Ukrayna'ya silah gönderen ülkelerden biri olmuştu.
Yakın zamanda sekizinci askeri yardım paketini gönderen İtalya, ülkedeki iç siyasette değişen dengeler ve mülteci sorunlarıyla boğuşuyor.