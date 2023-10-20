https://sputniknews.com.tr/20231020/israil-ordu-sozcusu-greta-ile-ozdeslesen-herkes-teror-destekcisidir-1076560006.html
İsrail ordu sözcüsü: Greta ile özdeşleşen herkes terör destekçisidir
İsrail ordu sözcüsü: Greta ile özdeşleşen herkes terör destekçisidir
İsrail ordusu sözcüsü Arye Sharuz Shalicar, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'i sosyal ağlarda Filistin'i desteklediği için eleştirdi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T18:50+0300
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İsrail ordusu, Filistinlileri destekleyen bir mesaj gönderen ve Gazze'de 'soykırım' yapıldığını söyleyen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e sert tepki gösterdi. Thunberg, İsrail-Filistin savaşının kızıştığı ve bölgesel bir çatışmaya dönüşme tehdidi oluşturduğu dönemde, "dünyanın sesini yükseltmesi, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için acil ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısı yapması gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.Thunberg ayrıca Instagram hesabında, Almanya merkezli Filistin yanlısı bir hesabın Gazze'de 'soykırım' yaşandığını söyleyen bir paylaşımını da paylaşmıştı.Greta'nın bu tutumuna tepki olarak İsrail ordusu sözcüsü Arye Şaruz Şalicar yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:Ordu sözcüsü, Greta'nın İsraillilere yönelik katliamlar hakkında tek kelime etmemesi eleştirerek, "Gazze ile dayanışma göstermesi, aslında Filistinlilerden yana olmadığını, Filistinlilerin ya da Hamas ile İslami Cihad'ın terörünü sanki yokmuş gibi masanın altına süpürdüğünü gösteriyor" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231020/israil-ic-istihbarat-servisi-sin-betin-eski-baskani-gelecegimiz-hamasin-yok-edilmesine-bagli-1076554175.html
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İsrail ordu sözcüsü: Greta ile özdeşleşen herkes terör destekçisidir
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İsrail ordusu sözcüsü Arye Sharuz Shalicar, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'i sosyal ağlarda Filistin'i desteklediği için eleştirdi.
İsrail ordusu, Filistinlileri destekleyen bir mesaj gönderen ve Gazze'de 'soykırım' yapıldığını söyleyen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e sert tepki gösterdi. Thunberg, İsrail-Filistin savaşının kızıştığı ve bölgesel bir çatışmaya dönüşme tehdidi oluşturduğu dönemde, "dünyanın sesini yükseltmesi, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için acil ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısı yapması gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.
Thunberg ayrıca Instagram hesabında, Almanya merkezli Filistin yanlısı bir hesabın Gazze'de 'soykırım' yaşandığını söyleyen bir paylaşımını da paylaşmıştı.
Greta'nın bu tutumuna tepki olarak İsrail ordusu sözcüsü Arye Şaruz Şalicar yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
Kim kendini gelecekte Greta Thunberg ile özdeşleştirirse, benim görüşüme göre terör destekçisidir.
Ordu sözcüsü, Greta'nın İsraillilere yönelik katliamlar hakkında tek kelime etmemesi eleştirerek, "Gazze ile dayanışma göstermesi, aslında Filistinlilerden yana olmadığını, Filistinlilerin ya da Hamas ile İslami Cihad'ın terörünü sanki yokmuş gibi masanın altına süpürdüğünü gösteriyor" açıklamasında bulundu.