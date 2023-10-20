https://sputniknews.com.tr/20231020/fulya-ozturk-kendisine-gelen-tehdit-telefonunu-acikladi-bu-4-rakamli-numaradan-aradilar-1076538520.html

Fulya Öztürk kendisine gelen 'tehdit telefonunu' açıkladı: 'Bu 4 rakamlı numaradan aradılar'

Fulya Öztürk kendisine gelen 'tehdit telefonunu' açıkladı: 'Bu 4 rakamlı numaradan aradılar'

İsrail'de Gazze sınırındaki son durumu takip eden Gazeteci Fulya Öztürk, kendisine gelen tehdit telefonunu paylaştı. Öztürk, "Kısık sesli bir adam 'İsrail’de... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T05:37+0300

2023-10-20T05:37+0300

2023-10-20T05:45+0300

türkiye

israil

filistin

fulya öztürk

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İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları takip eden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, telefonla tehdit edildiğini duyurdu. Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:"Arkadaşlar önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce '02-21' sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi.Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"

https://sputniknews.com.tr/20231019/terk-edin-cagrisinin-ardindan-israil-vatandaslari-istanbuldan-ayrildi-2-ucak-seferi-de-yapildi-1076491883.html

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israil

filistin

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