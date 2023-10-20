https://sputniknews.com.tr/20231020/fulya-ozturk-kendisine-gelen-tehdit-telefonunu-acikladi-bu-4-rakamli-numaradan-aradilar-1076538520.html
Fulya Öztürk kendisine gelen 'tehdit telefonunu' açıkladı: 'Bu 4 rakamlı numaradan aradılar'
Fulya Öztürk kendisine gelen 'tehdit telefonunu' açıkladı: 'Bu 4 rakamlı numaradan aradılar'
İsrail'de Gazze sınırındaki son durumu takip eden Gazeteci Fulya Öztürk, kendisine gelen tehdit telefonunu paylaştı. Öztürk, "Kısık sesli bir adam 'İsrail’de... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T05:37+0300
2023-10-20T05:37+0300
2023-10-20T05:45+0300
türkiye
israil
filistin
fulya öztürk
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İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları takip eden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, telefonla tehdit edildiğini duyurdu. Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:"Arkadaşlar önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce '02-21' sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi.Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"
https://sputniknews.com.tr/20231019/terk-edin-cagrisinin-ardindan-israil-vatandaslari-istanbuldan-ayrildi-2-ucak-seferi-de-yapildi-1076491883.html
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Fulya Öztürk kendisine gelen 'tehdit telefonunu' açıkladı: 'Bu 4 rakamlı numaradan aradılar'
05:37 20.10.2023 (güncellendi: 05:45 20.10.2023) Abone ol
İsrail'de Gazze sınırındaki son durumu takip eden Gazeteci Fulya Öztürk, kendisine gelen tehdit telefonunu paylaştı. Öztürk, "Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi" ifadelerini kullandı.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları takip eden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, telefonla tehdit edildiğini duyurdu.
Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Arkadaşlar önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce '02-21' sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi.
Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"