https://sputniknews.com.tr/20231019/terk-edin-cagrisinin-ardindan-israil-vatandaslari-istanbuldan-ayrildi-2-ucak-seferi-de-yapildi-1076491883.html

'Terk edin' çağrısının ardından İsrail vatandaşları İstanbul’dan ayrıldı: 2. uçak seferi de yapıldı

'Terk edin' çağrısının ardından İsrail vatandaşları İstanbul’dan ayrıldı: 2. uçak seferi de yapıldı

İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi’nin vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısında bulunması sonrası Türkiye'den ülkelerine dönmek isteyen İsrail... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T06:03+0300

2023-10-19T06:03+0300

2023-10-19T06:03+0300

türkiye

israil

uçak

uçak seferi

filistin

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İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef almasının ardından yaşanan protestolar dolayısıyla İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.Çağrı üzerine İsrailli Arkia ve El Al Havayolları tarafından Türkiye'deki İsrailliler için İstanbul'dan Tel Aviv'e tarifesiz iki uçuş planladı.İlk olarak Arkia Havayolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular, IZ1036 sefer sayılı uçuşuyla 19.55'te İstanbul'dan ayrıldı.İkinci seferde yapıldıİstanbul'dan Tel Aviv'e ikinci sefer ise El Al Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçakla gerçekleştirildi. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yolcular, LY5156 sefer sayılı uçuşla, İstanbul Havalimanı'ndan 01.38 sıralarında hareket etti.

https://sputniknews.com.tr/20231019/turk-askerinin-irak-ve-suriyede-gorev-suresinin-uzatilmasi-karari-resmi-gazetede-1076490880.html

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