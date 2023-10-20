https://sputniknews.com.tr/20231020/fransada-son-gunlerde-artan-sahte-bomba-ihbarlariyla-ilgili-18-kisi-gozaltina-alindi-1076536364.html
Fransa'da son günlerde artan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındı
Fransa'da son günlerde artan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındı
Fransa'da son günlerde artan sahte bomba ihbarlarına ilişkin 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T01:21+0300
2023-10-20T01:21+0300
2023-10-20T01:21+0300
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bomba ihbarı
avrupa
gerald darmanin
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Fransa'da son günlerde okul, müze, havalimanları gibi çok sayıda kamusal alan sahte bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.Fransız BFMTV kanalına konuk olan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sahte bomba ihbarlarıyla ilgili son 48 saate 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Darmanin, çoğunluğu reşit olmayan bu kişilerin hakim karşısına çıkarıldığını ifade ederek, diğer ihbarlarının faillerini aramaya devam ettiklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/fransada-bomba-alarmi-8-okul-bosatildi-1076067832.html
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fransa, bomba, bomba, bomba ihbarı, avrupa, gerald darmanin
fransa, bomba, bomba, bomba ihbarı, avrupa, gerald darmanin
Fransa'da son günlerde artan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da son günlerde artan sahte bomba ihbarlarına ilişkin 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Fransa'da son günlerde okul, müze, havalimanları gibi çok sayıda kamusal alan sahte bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
Fransız BFMTV kanalına konuk olan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sahte bomba ihbarlarıyla ilgili son 48 saate 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Darmanin, çoğunluğu reşit olmayan bu kişilerin hakim karşısına çıkarıldığını ifade ederek, diğer ihbarlarının faillerini aramaya devam ettiklerini kaydetti.