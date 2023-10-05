https://sputniknews.com.tr/20231005/fransada-bomba-alarmi-8-okul-bosatildi-1076067832.html
Fransa'da bomba alarmı: 8 okul boşatıldı
Fransa'da bomba alarmı: 8 okul boşatıldı
Fransa'nın İsere iline bağlı Grenoble bölgesinde bomba ihbarı nedeniyle 8 okul tahliye edildi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T19:14+0300
2023-10-05T19:14+0300
2023-10-05T19:14+0300
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fransa
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bomba
bomba ihbarı
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İsere Valiliği'nin açıklamasında, Grenoble kentinde sabah saatlerinde 8 okula yönelik bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.Açıklamada, okullardaki personel ve öğrencilerin tahliye edildiği, güvenlik çemberi oluşturulduğu, bomba imha ekiplerinin inceleme yaptığı ifade edildi.Valilik, ihbarların gerçek veya asılsız olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.Ulusal basındaki haberlere göre, yıl başından bu yana ülkede 160 okula yönelik asılsız bomba ihbarı yapıldı.Aynı kentte bir ortaokulda dün asılsız bomba ihbarı yapılmış, olayla ilgili 12 yaşındaki bir çocuk gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/barselonanin-merkez-metrosu-art-arda-iki-gun-sahte-bomba-alarmiyla-bosaltildi-1072937113.html
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fransa, bomba, bomba, bomba ihbarı, avrupa, grenoble
fransa, bomba, bomba, bomba ihbarı, avrupa, grenoble
Fransa'da bomba alarmı: 8 okul boşatıldı
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Fransa'nın İsere iline bağlı Grenoble bölgesinde bomba ihbarı nedeniyle 8 okul tahliye edildi.
İsere Valiliği'nin açıklamasında, Grenoble kentinde sabah saatlerinde 8 okula yönelik bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, okullardaki personel ve öğrencilerin tahliye edildiği, güvenlik çemberi oluşturulduğu, bomba imha ekiplerinin inceleme yaptığı ifade edildi.
Valilik, ihbarların gerçek veya asılsız olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.
Ulusal basındaki haberlere göre, yıl başından bu yana ülkede 160 okula yönelik asılsız bomba ihbarı yapıldı.
Aynı kentte bir ortaokulda dün asılsız bomba ihbarı yapılmış, olayla ilgili 12 yaşındaki bir çocuk gözaltına alınmıştı.