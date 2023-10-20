https://sputniknews.com.tr/20231020/evlerinde-oldurulen-unlu-yonetmen-ve-esinin-katili-yakalandi-1076541527.html

Evlerinde öldürülen ünlü yönetmen ve eşinin katili yakalandı

Evlerinde öldürülen ünlü yönetmen ve eşinin katili yakalandı

İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcuyi'yi (83) eşiyle Tahran yakınlarındaki evlerinde bıçaklayarak öldüren 'esas katil' tutuklandı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T08:38+0300

2023-10-20T08:38+0300

2023-10-20T08:38+0300

yaşam

iran

yönetmen

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İranlı 83 yaşındaki ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui ile eşi geçtiğimiz hafta sonu evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis Teşkilatı Sözcüsü, yönetmenle eşini öldüren asıl katilin tutuklandığını duyurdu.Tesnim Haber Ajansına göre, Polis Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazer el-Mehdi, konuya dair açıklama yaptı.Mehdi, hafta sonu eşiyle bıçaklanarak öldürülen yönetmen Daryuş Mehrcuyi'nin 'asıl katilinin' tutuklandığını bildirdi.'Gizli yönlerini tespit etmeye yönelik soruşturma sürüyor'Cinayetle ilgili başlatılan polis soruşturması sırasında gözaltına alınanlar arasında yer alan kişinin olayın faili olduğunun doğrulandığını aktaran İranlı yetkili, "Bu cinayetin suç ortaklarını ve gizli yönlerini tespit etmeye yönelik soruşturmalar devam ediyor" dedi.Ne olmuştu?İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Daryuş Mehrcuyi ve eşi Vahide Muhammedifer 14 Ekim akşamı başkent Tahran yakınlarındaki evlerinde ölü bulunmuştu.İranlı yetkililer, Mehrcuyi ve eşinin evlerinde bıçaklandığını açıklamıştı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmalarda olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.Olayın ardından İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere İranlı yetkililer tarafından taziye mesajları paylaşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231016/unlu-yonetmen-ve-oyuncu-esi-evlerinde-olduruldu-1076373655.html

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