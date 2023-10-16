https://sputniknews.com.tr/20231016/unlu-yonetmen-ve-oyuncu-esi-evlerinde-olduruldu-1076373655.html

Ünlü yönetmen ve oyuncu eşi evlerinde öldürüldü

Ünlü yönetmen ve oyuncu eşi evlerinde öldürüldü

İran sinemasının dünyaca ünlü yönetmenlerinden Dariush Mehrjui'nin öldüğü açıklandı. Usta yönetmen ve oyuncu eşi Vehideh Mohammadifar'ın evlerinde bıçaklanrak... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T08:27+0300

2023-10-16T08:27+0300

2023-10-16T08:27+0300

yaşam

iran

yönetmen

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İran devlet medyasının duyurduğu habere göre Mehrjui ve eşi Vehideh Mohammadifar'ın ülkenin başkenti Tahran'ın batısındaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüklerini bildirdi.Hürriyet'in IRNA haber ajansından aktardığına göre, yönetmenin kızı Mona Mehrjui'nin dün akşam babasının evini ziyarete gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığı bildirdi. Her iki kurbanın da boyunlarında bıçak yaraları bulunduğu açıklandı.Soruşturma devam ederken, Mohammadifar'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı bir ölüm tehdidi hakkında sosyal medyada şikayette bulunduğu ortaya çıktı.83 yaşındaki usta yönetmen Mehrjui'nin hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Dariush Mehrjui, 1970'lerin başında İran'ın yeni film dalgasının kurucularından biri olarak anılıyordu.

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