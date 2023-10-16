https://sputniknews.com.tr/20231016/unlu-yonetmen-ve-oyuncu-esi-evlerinde-olduruldu-1076373655.html
Ünlü yönetmen ve oyuncu eşi evlerinde öldürüldü
Ünlü yönetmen ve oyuncu eşi evlerinde öldürüldü
İran sinemasının dünyaca ünlü yönetmenlerinden Dariush Mehrjui'nin öldüğü açıklandı. Usta yönetmen ve oyuncu eşi Vehideh Mohammadifar'ın evlerinde bıçaklanrak... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T08:27+0300
2023-10-16T08:27+0300
2023-10-16T08:27+0300
yaşam
iran
yönetmen
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İran devlet medyasının duyurduğu habere göre Mehrjui ve eşi Vehideh Mohammadifar'ın ülkenin başkenti Tahran'ın batısındaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüklerini bildirdi.Hürriyet'in IRNA haber ajansından aktardığına göre, yönetmenin kızı Mona Mehrjui'nin dün akşam babasının evini ziyarete gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığı bildirdi. Her iki kurbanın da boyunlarında bıçak yaraları bulunduğu açıklandı.Soruşturma devam ederken, Mohammadifar'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı bir ölüm tehdidi hakkında sosyal medyada şikayette bulunduğu ortaya çıktı.83 yaşındaki usta yönetmen Mehrjui'nin hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Dariush Mehrjui, 1970'lerin başında İran'ın yeni film dalgasının kurucularından biri olarak anılıyordu.
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Ünlü yönetmen ve oyuncu eşi evlerinde öldürüldü
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İran sinemasının dünyaca ünlü yönetmenlerinden Dariush Mehrjui'nin öldüğü açıklandı. Usta yönetmen ve oyuncu eşi Vehideh Mohammadifar'ın evlerinde bıçaklanrak öldürüldükleri ortaya çıktı.
İran devlet medyasının duyurduğu habere göre Mehrjui ve eşi Vehideh Mohammadifar'ın ülkenin başkenti Tahran'ın batısındaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüklerini bildirdi.
Hürriyet'in IRNA haber ajansından aktardığına göre, yönetmenin kızı Mona Mehrjui'nin dün akşam babasının evini ziyarete gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığı bildirdi. Her iki kurbanın da boyunlarında bıçak yaraları bulunduğu açıklandı.
Soruşturma devam ederken, Mohammadifar'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı bir ölüm tehdidi hakkında sosyal medyada şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
83 yaşındaki usta yönetmen Mehrjui'nin hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Dariush Mehrjui, 1970'lerin başında İran'ın yeni film dalgasının kurucularından biri olarak anılıyordu.