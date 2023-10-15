https://sputniknews.com.tr/20231015/helal-turizmde-bu-sezon-geceleme-sayisi-5-milyona-yaklasti15-milyar-lira-gelir-elde-edildi-1076361660.html

'Helal turizm'de bu sezon geceleme sayısı 5 milyona yaklaştı:1.5 milyar lira gelir elde edildi

'Helal turizm'de bu sezon geceleme sayısı 5 milyona yaklaştı:1.5 milyar lira gelir elde edildi

Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı Yusuf Gerçeker, "Helal turizm sektörü 2023 yılı turizm sezonunda yaklaşık olarak 5 milyon geceleme ve 1,5 milyar... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

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2023-10-15T20:17+0300

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helal

helal otel

helal turizm

ekonomi

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Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı Yusuf Gerçeker, "helal turizm" kapsamında hizmet veren otellerin bilinen otellerden büyük farklılıkları olmadığını, oralarda verilen kaliteli hizmetin farklı konseptte verildiğini belirtti.Farklılığın alkol servisi olmaması, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen misafirlere gerekli konforun sağlanması, kadınlar için özel bölümler oluşturulması ve "helal sertifikalı gıda ürünleri"nin kullanılması olarak özetlenebileceğini kaydeden Gerçeker, "helal turizm"de sezonun genellikle nisan ayında başladığını, eğitim öğretim döneminin sona erdiği dönemde hız kazandığını ve okulların açılmasıyla da kapandığını söyledi.Gerçeker, "Helal otellerin yüzde 90'ı Antalya'da. Antalya bu işin borsası gibi. Türkiye de helal turizmde en büyük oyunculardan biri" dedi.Türkiye'nin tercih edilen bir destinasyon ve otellerde bu konseptte verilen hizmetin de oldukça kaliteli olduğunu vurgulayan Gerçeker, Türkiye'nin konum olarak da hedef pazarlara yakınlığıyla avantajlı olduğuna dikkati çekti. Hedef pazarlar Arap ülkeleriMisafirlerin önemli bir kısmının gurbetçiler ile Avrupa'da yaşayan Müslümanlardan oluştuğunu anlatan Gerçeker, hedef pazarların ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi alım gücü yüksek Arap ülkeleri olduğunu söyledi.Konuk sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış kaydedildiğini belirten Gerçeker, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20191010/endonezyali-yetkililerin-helal-turizm-planina-hristiyan-halk-domuz-festivaliyle-meydan-okudu-1040358753.html

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helal, helal otel, helal turizm