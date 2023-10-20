https://sputniknews.com.tr/20231020/duma-baskan-yardimcisi-babakov-abd-icin-savas-sadece-bir-is-biden-can-kayiplarini-umursamiyor-1076567910.html
Duma Başkan Yardımcısı Babakov: ABD için savaş sadece bir iş, Biden can kayıplarını umursamıyor
Duma Başkan Yardımcısı Babakov: ABD için savaş sadece bir iş, Biden can kayıplarını umursamıyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı Babakov, ABD Başkanı Joe Biden’'ın Kongre’den Ukrayna için 61 milyar dolar talep etmesinin... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T22:50+0300
2023-10-20T22:50+0300
2023-10-20T22:50+0300
aleksandr babakov
ukrayna krizi
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
abd
abd
joe biden
ukrayna
ukrayna krizi
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Duma Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kongre’den Ukrayna için 61 milyar dolar talep etmesini ile ilgili şu değerlendirmede bulundu.“Artık her şey anlamını bulmaya başladı" diyen Babakov, "ABD için savaş kişisel bir şey değil sadece bir iş. Biden, can kaybından endişe duymuyor, ABD’nin silah tedarikiyle Ukrayna’da büyüyen çatışma ateşine odun atmış olduğunu umursamıyor. Biden’ı dinlediğinizde, ABD’nin bir ülke değil, bir işletme olduğu izlenimine kapılıyorsunuz. Sonuçta Amerikan yönetimini iş ve para dışında başka hiçbir şey ilgilendirmiyor" dedi.Babakov, Biden’in daha önce Ukrayna’ya askeri yardımın gelecek nesillere fayda sağlayacak “akıllı bir yatırımdan” başka bir şey olmadığını anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rusyadan-bidenin-ukraynaya-iliskin-akilli-yatirim-sozlerine-yanit-1076546950.html
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aleksandr babakov, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, abd, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi
aleksandr babakov, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, abd, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi
Duma Başkan Yardımcısı Babakov: ABD için savaş sadece bir iş, Biden can kayıplarını umursamıyor
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı Babakov, ABD Başkanı Joe Biden’'ın Kongre’den Ukrayna için 61 milyar dolar talep etmesinin, Washington için savaşın sadece bir iş olduğunu gösterdiğini belirtti.
Duma Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kongre’den Ukrayna için 61 milyar dolar talep etmesini ile ilgili şu değerlendirmede bulundu.
“Artık her şey anlamını bulmaya başladı" diyen Babakov, "ABD için savaş kişisel bir şey değil sadece bir iş. Biden, can kaybından endişe duymuyor, ABD’nin silah tedarikiyle Ukrayna’da büyüyen çatışma ateşine odun atmış olduğunu umursamıyor. Biden’ı dinlediğinizde, ABD’nin bir ülke değil, bir işletme olduğu izlenimine kapılıyorsunuz. Sonuçta Amerikan yönetimini iş ve para dışında başka hiçbir şey ilgilendirmiyor" dedi.
Babakov, Biden’in daha önce Ukrayna’ya askeri yardımın gelecek nesillere fayda sağlayacak “akıllı bir yatırımdan” başka bir şey olmadığını anımsattı.