https://sputniknews.com.tr/20231020/duma-baskan-yardimcisi-babakov-abd-icin-savas-sadece-bir-is-biden-can-kayiplarini-umursamiyor-1076567910.html

Duma Başkan Yardımcısı Babakov: ABD için savaş sadece bir iş, Biden can kayıplarını umursamıyor

Duma Başkan Yardımcısı Babakov: ABD için savaş sadece bir iş, Biden can kayıplarını umursamıyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı Babakov, ABD Başkanı Joe Biden’'ın Kongre’den Ukrayna için 61 milyar dolar talep etmesinin... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T22:50+0300

2023-10-20T22:50+0300

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aleksandr babakov

ukrayna krizi

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

abd

abd

joe biden

ukrayna

ukrayna krizi

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Duma Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kongre’den Ukrayna için 61 milyar dolar talep etmesini ile ilgili şu değerlendirmede bulundu.“Artık her şey anlamını bulmaya başladı" diyen Babakov, "ABD için savaş kişisel bir şey değil sadece bir iş. Biden, can kaybından endişe duymuyor, ABD’nin silah tedarikiyle Ukrayna’da büyüyen çatışma ateşine odun atmış olduğunu umursamıyor. Biden’ı dinlediğinizde, ABD’nin bir ülke değil, bir işletme olduğu izlenimine kapılıyorsunuz. Sonuçta Amerikan yönetimini iş ve para dışında başka hiçbir şey ilgilendirmiyor" dedi.Babakov, Biden’in daha önce Ukrayna’ya askeri yardımın gelecek nesillere fayda sağlayacak “akıllı bir yatırımdan” başka bir şey olmadığını anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20231020/rusyadan-bidenin-ukraynaya-iliskin-akilli-yatirim-sozlerine-yanit-1076546950.html

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