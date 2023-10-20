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https://sputniknews.com.tr/20231020/dilan-polatin-sahte-dedigi-fincanin-fiyati-ortaya-cikti-1076541049.html
Dilan Polat’ın 'sahte' dediği fincanın fiyatı ortaya çıktı
Dilan Polat’ın 'sahte' dediği fincanın fiyatı ortaya çıktı
MASAK tarafından incelemeye alınan, hakkında kara para aklama iddiaları olan ve tüm mallarına el konulan Dilan Polat'ın altınlı fincanının değeri ortaya çıktı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T07:54+0300
2023-10-20T07:54+0300
yaşam
dilan polat
kahve
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Dilan Polat katıldığı bir programda altınlı fincanından, altın tozlu kahve içmiş günlerce konuşulmuştu. Hakkında iddiaların gündeme gelmesinin ardından Polat, fincanın sahte olduğunu söylemişti. Sözcü’nün haberine göre, Dilan Polat'ın kahve içtiği altınlı fincanın markanın sayfasında 46 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı.Polat “Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum. Nusret'e gittiğimde içtim ilk kez bu kahveyi. Daha sonra altın tozu yapraklarından bana verdiler. Sabah kahvenin içine atıp paylaştım. Sosyal medyada gündem oldu. Bittikçe yenisini aldım. Bunu yapmasalardı içmeyecektim çünkü zaten bir tadı yok. Tanımadık insanları niye gıcık ediyorum bilmiyorum, kendimi de anlamıyorum bazen” ifadelerini kullanmıştı.Dilan Polat’ın fincan konusunda yaptığı açıklamada: “Şu ya, sahte… Kokoşciciler diye bir sayfa yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231014/dilan-polat-ve-engin-polatin-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1076323456.html
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dilan polat, kahve
dilan polat, kahve

Dilan Polat’ın 'sahte' dediği fincanın fiyatı ortaya çıktı

07:54 20.10.2023
© FotoğrafDilan Polat fincan
Dilan Polat fincan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© Fotoğraf
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MASAK tarafından incelemeye alınan, hakkında kara para aklama iddiaları olan ve tüm mallarına el konulan Dilan Polat'ın altınlı fincanının değeri ortaya çıktı.
Dilan Polat katıldığı bir programda altınlı fincanından, altın tozlu kahve içmiş günlerce konuşulmuştu. Hakkında iddiaların gündeme gelmesinin ardından Polat, fincanın sahte olduğunu söylemişti. Sözcü’nün haberine göre, Dilan Polat'ın kahve içtiği altınlı fincanın markanın sayfasında 46 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı.
Polat “Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum. Nusret'e gittiğimde içtim ilk kez bu kahveyi. Daha sonra altın tozu yapraklarından bana verdiler. Sabah kahvenin içine atıp paylaştım. Sosyal medyada gündem oldu. Bittikçe yenisini aldım. Bunu yapmasalardı içmeyecektim çünkü zaten bir tadı yok. Tanımadık insanları niye gıcık ediyorum bilmiyorum, kendimi de anlamıyorum bazen” ifadelerini kullanmıştı.
Dilan Polat’ın fincan konusunda yaptığı açıklamada: “Şu ya, sahte… Kokoşciciler diye bir sayfa yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler” demişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2023
TÜRKİYE
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu
14 Ekim, 01:14
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