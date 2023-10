Burcu Esmersoy’dan 'İsrail beğenisine' açıklama

https://sputniknews.com.tr/20231020/burcu-esmersoydan-israil-begenisine-aciklama-1076542836.html

Sunucu Burcu Esmersoy'un İsrailli oyuncu Gal Gadot'un sosyal medyada yaptığı, "İsrail'in yanındayım" yazılı paylaşımını beğenmesi gündem oldu. Esmersoy, beğeni... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Ünlü ismin, beğenisi tepkilere neden oldu. Esmersoy, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada hakkında yapılan sert eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:“Çok üzgünüm., Gazze’deki El Ehli Hastanesi’nde meydana gelen 500’e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım.'Sonsuz mahcubum, affedin lütfen'Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim. Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş.Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım. Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı. Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum, affedin lütfen.”

