https://sputniknews.com.tr/20231020/aydinda-sap-karantinasi-1076560718.html

Aydın'da 'şap' karantinası

Aydın'da 'şap' karantinası

Aydın'ın İncirliova ilçesinde görülen şap hastalığı sebebiyle bazı mahallelerde hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T17:40+0300

2023-10-20T17:40+0300

2023-10-20T17:40+0300

türkiye

aydın

incirliova

şap salgını

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Şap hastalığı şüphesiyle İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 20 Ekim’de Dereağzı Mahallesi’nde, bir hayvandan numune alındı. İnceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine İncirliova ilçesinin tamamı ile Germencik ve Efeler ilçelerinin bazı mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı. Ekipler bölgede tedbir alırken, hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230707/zonguldakta-6-koyde-sap-karantinasi-baslatildi-1073276569.html

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