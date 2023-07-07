https://sputniknews.com.tr/20230707/zonguldakta-6-koyde-sap-karantinasi-baslatildi-1073276569.html
Zonguldak’ta 120 köye 'şap' karantinası
Zonguldak’ta 120 köye 'şap' karantinası
Zonguldak’ta 120 köy şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Hastalığın tespit edildiği köylerde hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Köylerde... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T13:58+0300
2023-07-07T13:58+0300
2023-07-07T14:00+0300
türkiye
zonguldak
şap salgını
hastalık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068106762_0:507:1080:1115_1920x0_80_0_0_55cf0ddcef04a631ca31a89489f146c7.jpg
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerine bağlı bölgelerde şap hastalığı tespit edildi. Hastalık sebebiyle il genelinde yaklaşık 120 köy karantinaya alındı. Şap hastalığı görülen bölgelerin 3 kilometre çevresi koruma bölgesi ilan edilirken, 10 kilometrelik alandaki köyler gözetim altına alındı. Şap hastalığı tespit edilen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Koruma ve gözetim altına alınan bölgeler levhalarla işaretlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.Öte yandan, şap hastalığı çıkan bölgelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. İl genelinde olduğu gibi Çaycuma ilçesinde de aşılama işlemleri devam ediyor. Hiç vakaya rastlanılmayan ilçede 2023 yılının ilkbaharına kadar 18 bin 645 hayvanın aşılandığı belirtilirken, aşılama gerçekleşme oranı yüzde 96,61 oldu. Vatandaşlar başarılı çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230706/zonguldakta-sap-alarmi-9-koy-gozetim-altinda-1073235399.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068106762_0:406:1080:1216_1920x0_80_0_0_6718dfc83a731ddab834607b91ae29ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zonguldak, şap salgını, hastalık
zonguldak, şap salgını, hastalık
Zonguldak’ta 120 köye 'şap' karantinası
13:58 07.07.2023 (güncellendi: 14:00 07.07.2023) Abone ol
Zonguldak’ta 120 köy şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Hastalığın tespit edildiği köylerde hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Köylerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapılırken, ekiplerin aşılama çalışmaları ise sürüyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerine bağlı bölgelerde şap hastalığı tespit edildi. Hastalık sebebiyle il genelinde yaklaşık 120 köy karantinaya alındı. Şap hastalığı görülen bölgelerin 3 kilometre çevresi koruma bölgesi ilan edilirken, 10 kilometrelik alandaki köyler gözetim altına alındı. Şap hastalığı tespit edilen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Koruma ve gözetim altına alınan bölgeler levhalarla işaretlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Öte yandan, şap hastalığı çıkan bölgelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. İl genelinde olduğu gibi Çaycuma ilçesinde de aşılama işlemleri devam ediyor. Hiç vakaya rastlanılmayan ilçede 2023 yılının ilkbaharına kadar 18 bin 645 hayvanın aşılandığı belirtilirken, aşılama gerçekleşme oranı yüzde 96,61 oldu. Vatandaşlar başarılı çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.