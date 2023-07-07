https://sputniknews.com.tr/20230707/zonguldakta-6-koyde-sap-karantinasi-baslatildi-1073276569.html

Zonguldak’ta 120 köye 'şap' karantinası

Zonguldak’ta 120 köye 'şap' karantinası

Zonguldak’ta 120 köy şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Hastalığın tespit edildiği köylerde hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Köylerde... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T13:58+0300

2023-07-07T13:58+0300

2023-07-07T14:00+0300

türkiye

zonguldak

şap salgını

hastalık

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerine bağlı bölgelerde şap hastalığı tespit edildi. Hastalık sebebiyle il genelinde yaklaşık 120 köy karantinaya alındı. Şap hastalığı görülen bölgelerin 3 kilometre çevresi koruma bölgesi ilan edilirken, 10 kilometrelik alandaki köyler gözetim altına alındı. Şap hastalığı tespit edilen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Koruma ve gözetim altına alınan bölgeler levhalarla işaretlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.Öte yandan, şap hastalığı çıkan bölgelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. İl genelinde olduğu gibi Çaycuma ilçesinde de aşılama işlemleri devam ediyor. Hiç vakaya rastlanılmayan ilçede 2023 yılının ilkbaharına kadar 18 bin 645 hayvanın aşılandığı belirtilirken, aşılama gerçekleşme oranı yüzde 96,61 oldu. Vatandaşlar başarılı çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230706/zonguldakta-sap-alarmi-9-koy-gozetim-altinda-1073235399.html

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