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Zonguldak’ta 120 köye 'şap' karantinası
Zonguldak’ta 120 köye 'şap' karantinası
Zonguldak’ta 120 köy şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Hastalığın tespit edildiği köylerde hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Köylerde... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T13:58+0300
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türkiye
zonguldak
şap salgını
hastalık
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerine bağlı bölgelerde şap hastalığı tespit edildi. Hastalık sebebiyle il genelinde yaklaşık 120 köy karantinaya alındı. Şap hastalığı görülen bölgelerin 3 kilometre çevresi koruma bölgesi ilan edilirken, 10 kilometrelik alandaki köyler gözetim altına alındı. Şap hastalığı tespit edilen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Koruma ve gözetim altına alınan bölgeler levhalarla işaretlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.Öte yandan, şap hastalığı çıkan bölgelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. İl genelinde olduğu gibi Çaycuma ilçesinde de aşılama işlemleri devam ediyor. Hiç vakaya rastlanılmayan ilçede 2023 yılının ilkbaharına kadar 18 bin 645 hayvanın aşılandığı belirtilirken, aşılama gerçekleşme oranı yüzde 96,61 oldu. Vatandaşlar başarılı çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230706/zonguldakta-sap-alarmi-9-koy-gozetim-altinda-1073235399.html
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zonguldak, şap salgını, hastalık
zonguldak, şap salgını, hastalık

Zonguldak’ta 120 köye 'şap' karantinası

13:58 07.07.2023 (güncellendi: 14:00 07.07.2023)
© AASiirt'te şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Ekipler hayvanlara aşılama yaptı.
Siirt'te şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Ekipler hayvanlara aşılama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Zonguldak’ta 120 köy şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Hastalığın tespit edildiği köylerde hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Köylerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapılırken, ekiplerin aşılama çalışmaları ise sürüyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerine bağlı bölgelerde şap hastalığı tespit edildi. Hastalık sebebiyle il genelinde yaklaşık 120 köy karantinaya alındı. Şap hastalığı görülen bölgelerin 3 kilometre çevresi koruma bölgesi ilan edilirken, 10 kilometrelik alandaki köyler gözetim altına alındı. Şap hastalığı tespit edilen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Koruma ve gözetim altına alınan bölgeler levhalarla işaretlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Öte yandan, şap hastalığı çıkan bölgelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. İl genelinde olduğu gibi Çaycuma ilçesinde de aşılama işlemleri devam ediyor. Hiç vakaya rastlanılmayan ilçede 2023 yılının ilkbaharına kadar 18 bin 645 hayvanın aşılandığı belirtilirken, aşılama gerçekleşme oranı yüzde 96,61 oldu. Vatandaşlar başarılı çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
Kurbanlık, dana - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
TÜRKİYE
Zonguldak'ta şap alarmı: 9 köy gözetim altında
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