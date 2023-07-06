https://sputniknews.com.tr/20230706/zonguldakta-sap-alarmi-9-koy-gozetim-altinda-1073235399.html
Zonguldak'ta şap alarmı: 9 köy gözetim altında
Zonguldak'ta şap alarmı: 9 köy gözetim altında
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. Çaycuma'da 9 köy gözlem altına alınarak aşılama çalışmaları başladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T12:12+0300
2023-07-06T12:12+0300
2023-07-06T12:12+0300
türkiye
şap salgını
karantina
köy
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Gökçebey’in Hacımusa köyünde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. 5996 sayılı kanun gereği Çaycuma ilçesinde Akçahatipler, Hacıosmanlar, Yazıköy, Emirşah, Sandallar, Basat, Kızılbel, Muharremşah ve Dursunlar köyleri olmak üzere toplam 9 köyde tedbir amaçlı gözetim altın altına alındı. Belirtilen köylerde herhangi bir hayvanda şap hastalığı olmadığı ve söz konusu köylerde tedbir amaçlı hayvan hareketleri yasaklandığı öğrenildi.Çaycuma’nın 9 köyünde, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından şap hastalığına karşı hayvanlar aşılanmaya başlanıldı.
türkiye
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şap salgını, karantina, köy
şap salgını, karantina, köy
Zonguldak'ta şap alarmı: 9 köy gözetim altında
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Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. Çaycuma'da 9 köy gözlem altına alınarak aşılama çalışmaları başladı.
Gökçebey’in Hacımusa köyünde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.
5996 sayılı kanun gereği Çaycuma ilçesinde Akçahatipler, Hacıosmanlar, Yazıköy, Emirşah, Sandallar, Basat, Kızılbel, Muharremşah ve Dursunlar köyleri olmak üzere toplam 9 köyde tedbir amaçlı gözetim altın altına alındı.
Belirtilen köylerde herhangi bir hayvanda şap hastalığı olmadığı ve söz konusu köylerde tedbir amaçlı hayvan hareketleri yasaklandığı öğrenildi.
Çaycuma’nın 9 köyünde, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından şap hastalığına karşı hayvanlar aşılanmaya başlanıldı.