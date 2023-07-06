https://sputniknews.com.tr/20230706/zonguldakta-sap-alarmi-9-koy-gozetim-altinda-1073235399.html

Zonguldak'ta şap alarmı: 9 köy gözetim altında

Zonguldak'ta şap alarmı: 9 köy gözetim altında

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. Çaycuma'da 9 köy gözlem altına alınarak aşılama çalışmaları başladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T12:12+0300

2023-07-06T12:12+0300

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türkiye

şap salgını

karantina

köy

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Gökçebey’in Hacımusa köyünde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. 5996 sayılı kanun gereği Çaycuma ilçesinde Akçahatipler, Hacıosmanlar, Yazıköy, Emirşah, Sandallar, Basat, Kızılbel, Muharremşah ve Dursunlar köyleri olmak üzere toplam 9 köyde tedbir amaçlı gözetim altın altına alındı. Belirtilen köylerde herhangi bir hayvanda şap hastalığı olmadığı ve söz konusu köylerde tedbir amaçlı hayvan hareketleri yasaklandığı öğrenildi.Çaycuma’nın 9 köyünde, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından şap hastalığına karşı hayvanlar aşılanmaya başlanıldı.

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şap salgını, karantina, köy