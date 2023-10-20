https://sputniknews.com.tr/20231020/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1076548147.html

AFAD duyurdu: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD duyurdu: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler paylaşılmaya devam ediyor. Malatya'daki 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T12:22+0300

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türkiye

deprem

afad

malatya

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Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve depremi hisseden vatandaşlar tarafından 'son depremler' sorgulanıyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 11.30 sıralarında gerçekleştiğini ve derinliğinin 10.27 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.Kahramanmaraş'ta depremBir diğer deprem de Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem, saat 12.23'te gerçekleşti. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231020/prof-dr-yucel-yilmaz-istanbulu-isaret-etti-cok-buyuk-deprem-olacak-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1076542447.html

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