https://sputniknews.com.tr/20231020/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1076548147.html
AFAD duyurdu: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler paylaşılmaya devam ediyor. Malatya'daki 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T12:22+0300
2023-10-20T12:22+0300
2023-10-20T12:44+0300
türkiye
deprem
afad
malatya
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Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve depremi hisseden vatandaşlar tarafından 'son depremler' sorgulanıyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 11.30 sıralarında gerçekleştiğini ve derinliğinin 10.27 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.Kahramanmaraş'ta depremBir diğer deprem de Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem, saat 12.23'te gerçekleşti. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231020/prof-dr-yucel-yilmaz-istanbulu-isaret-etti-cok-buyuk-deprem-olacak-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1076542447.html
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AFAD duyurdu: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem
12:22 20.10.2023 (güncellendi: 12:44 20.10.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler paylaşılmaya devam ediyor. Malatya'daki 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta da sarsıntı kaydedildi. Peki deprem mi oldu, son depremler hangileri?
Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve depremi hisseden vatandaşlar tarafından 'son depremler' sorgulanıyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 11.30 sıralarında gerçekleştiğini ve derinliğinin 10.27 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.
Bir diğer deprem de Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem, saat 12.23'te gerçekleşti. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.