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https://sputniknews.com.tr/20231020/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1076548147.html
AFAD duyurdu: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler paylaşılmaya devam ediyor. Malatya'daki 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve depremi hisseden vatandaşlar tarafından 'son depremler' sorgulanıyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 11.30 sıralarında gerçekleştiğini ve derinliğinin 10.27 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.Kahramanmaraş'ta depremBir diğer deprem de Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem, saat 12.23'te gerçekleşti. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231020/prof-dr-yucel-yilmaz-istanbulu-isaret-etti-cok-buyuk-deprem-olacak-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1076542447.html
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AFAD duyurdu: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem

12:22 20.10.2023 (güncellendi: 12:44 20.10.2023)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler paylaşılmaya devam ediyor. Malatya'daki 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta da sarsıntı kaydedildi. Peki deprem mi oldu, son depremler hangileri?
Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve depremi hisseden vatandaşlar tarafından 'son depremler' sorgulanıyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 11.30 sıralarında gerçekleştiğini ve derinliğinin 10.27 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Kahramanmaraş'ta deprem

Bir diğer deprem de Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem, saat 12.23'te gerçekleşti. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.
Yücel Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
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