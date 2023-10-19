https://sputniknews.com.tr/20231019/ukrayna-savunma-bakanligi-sozculugune-bilim-kurgu-yazari-getirildi-1076535031.html
‘Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcülüğü'ne bilim kurgu yazarı getirildi’
‘Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcülüğü'ne bilim kurgu yazarı getirildi’
Ukrayna’nın Espreso.tv sitesinin haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yeni sözcüsü bilim kurgu yazarı İllarion Pavlyuk oldu. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T23:39+0300
2023-10-19T23:39+0300
2023-10-19T23:56+0300
dünya
bilim kurgu
yazar
ukrayna
ukrayna savunma bakanlığı
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Espreso.tv sitesinin haberinde, “Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın ve Enformasyon İdaresi’nin başına İllarion Pavlyuk geldi” ifadesine yer verildi.Fantastik gerilim ve bilim kurgu tarzında kitapların yazarı olduğu belirtilen Pavlyuk’un 2015’te gönüllü birlik Garpun üyesi olarak Donbass’ta savaştığı, 2022 Şubat ayından itibaren Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat İdaresi’ne bağlı birlikte görev yaptığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-abrams-tanklari-ukrayna-ordusu-icin-sorun-rusya-silahli-kuvvetleri-icinse-hedef-olacak-1076528581.html
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bilim kurgu, yazar, ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı
bilim kurgu, yazar, ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı
‘Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcülüğü'ne bilim kurgu yazarı getirildi’
23:39 19.10.2023 (güncellendi: 23:56 19.10.2023) Abone ol
Ukrayna’nın Espreso.tv sitesinin haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yeni sözcüsü bilim kurgu yazarı İllarion Pavlyuk oldu.
Espreso.tv sitesinin haberinde, “Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın ve Enformasyon İdaresi’nin başına İllarion Pavlyuk geldi” ifadesine yer verildi.
Fantastik gerilim ve bilim kurgu tarzında kitapların yazarı olduğu belirtilen Pavlyuk’un 2015’te gönüllü birlik Garpun üyesi olarak Donbass’ta savaştığı, 2022 Şubat ayından itibaren Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat İdaresi’ne bağlı birlikte görev yaptığı bildirildi.