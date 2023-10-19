https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-abrams-tanklari-ukrayna-ordusu-icin-sorun-rusya-silahli-kuvvetleri-icinse-hedef-olacak-1076528581.html

Batı basını: Abrams tankları Ukrayna ordusu için sorun, Rusya Silahlı Kuvvetleri içinse hedef olacak

Batı basını: Abrams tankları Ukrayna ordusu için sorun, Rusya Silahlı Kuvvetleri içinse hedef olacak

ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım çerçevesinde gönderdiği M1 Abrams tanklarını konu alan Newsweek, söz konusu tankların Ukrayna ordusu için sorun, Rusya Silahlı... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T23:29+0300

2023-10-19T23:29+0300

2023-10-19T23:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

abd

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abrams tankı

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ABD'de yayınlanan Newsweek dergisi, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım çerçevesinde gönderdiği M1 Abrams tankları ile ilgili değerlendirmelere yer verilen bir makale yayımladı.“Bu tanklar Ukrayna'daki durumu önemli ölçüde etkilemek için yeterli değil” denilen yazıda, ABD yapımı yeni zırhlı araçların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine savaşta yardımcı olamayacak kadar geç teslim edildiğine dikkat çekildi, ayrıca Ukrayna ordusunun bu tankların mühimmatı, yedek parçaları ve yakıtı için yeni lojistik zincirleri kurması gerekeceği vurgulandı.Makalede, Abrams tanklarının kullanımının Ukrayna için bir ‘dönüm noktası’ olmayacağı, aksine daha fazla soruna yol açacağı belirtildi.Yazarlar, “Bu sadece tedarik zincirleri için sorun yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda bu tankları Rus topçuları ve insansız hava araçları için çekici hedefler haline getiriyor” vurgusunu yaptı.Daha önce ABD, Ukrayna’ya 31 Abrams tankı teslim etme sözü vermişti; 10 araçtan oluşan ilk parti eylül ayında Ukrayna'ya ulaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-basini-washingtonun-ukrayna-ve-israile-yardim-konusundaki-tutumu-farkli-1076378002.html

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ukrayna krizi, abd, tank, abrams tankı, ukrayna, kiev, rusya