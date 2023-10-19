https://sputniknews.com.tr/20231019/ukrayna-istihbaratina-rus-askeri-tesisleri-hakkinda-bilgi-aktaran-casusa-fsbden-operasyon-1076508134.html

Ukrayna istihbaratına Rus askeri tesisleri hakkında bilgi aktaran casusa FSB'den operasyon

Ukrayna istihbaratına Rus askeri tesisleri hakkında bilgi aktaran casusa FSB'den operasyon

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Uzakdoğu Federal Bölgesi'nde yer alan Primorskiy Kray'da Kiev'e Rus askeri tesisleri hakkında bilgi aktaran bir kişinin... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T16:38+0300

2023-10-19T16:38+0300

2023-10-19T16:38+0300

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Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde çeşitli silahlı araçlarla saldırı girişimlerinde bulunan Kiev, Rusya'nın doğusundaki bölgelerde yer alan askeri tesislere dair istihbarat elde etmek için de çaba sarf ediyor.FSB'den yapılan açıklamaya göre Vladivostok sakini olan bir kişi, Ukrayna istihbaratına bilgi aktardığı gerekçesiyle yakalandı.Zanlının kendi inisiyatifiyle hareket edip Ukrayna istihbarat servisleriyle irtibat kurduğunu ve işbirliği önerdiğini belirten FSB, "Zanlı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi yetkililerinin talimatıyla Primorskiy Kray'daki askeri tesisleri ve savunma şirketleri hakkında bilgi toplayarak Ukrayna istihbaratına iletti" ifadelerini kullandı.Şahsın söz konusu faaliyetler sırasında tüm bu bilgilerin Rusya'nın ulusal güvenliğine zarar vermek amacıyla kullanılabileceğinin tamamen farkında olduğunu aktaran FSB, hakkında vatana ihanet suçu kapsamında dava açılan zanlının gözaltında tutulduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/fsb-direktoru-bati-ukraynayi-parali-askerler-icin-egitim-sahasina-donusturdu-1076234412.html

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