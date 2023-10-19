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Toroslar Basketbol başantrenörü Selen Erdem: Beni ilk defa görenler, Fatih Terim benzetmesi yapıyor
Toroslar Basketbol başantrenörü Selen Erdem: Beni ilk defa görenler, Fatih Terim benzetmesi yapıyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetilmesi hakkında, "Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim'... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T16:42+0300
2023-10-19T16:42+0300
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Selen Erdem, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü.Saha kenarındaki tavırları, oyuncularını yüreklendiren konuşmaları, vücut dili ve mimikleri ile Fatih Terim'e benzetilen Erdem, tecrübeli teknik adamla özdeşleştirilmesinden memnun.Hedeflerini, vazgeçilmezlerini, kadın başantrenör olarak yaşadıklarını anlatan Erdem, Antalya temsilcisinin Kadınlar Süper Ligi'nde ve Avrupa Kupası elemelerinde ilk 5 resmi maçı kazanınca herkesin dikkatini çektiğini vurguladı.Antalyalılardan kendilerine verdikleri tribün desteğini artırmasını isteyen Erdem, "Tüm Antalyalılar ve Antalya'da yaşayan basketbolseverler bizi yalnız bırakmasınlar. Bu güzel şehirde her zaman bize destek olsunlar." dedi.'Kadın basketbolu içinde çok fazla kadın olması lazım'Selen Erdem, tek Türk kadın başantrenör olarak bugünlere kolay gelmediğini, çok zorlandığını kaydederek, şöyle konuştu:Süper Lig'de ilk 8 takım içine girip, play-off oynamanın önemine değinen Erdem, 2016 Rio Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda asistan koçu olarak görev yaptığını hatırlattı.'Topukludan vazgeçemiyorum'Erdem, Süper Lig'de kadın başantrenör olarak kalıcı olmanın yanında gelecekle ilgili hedeflerine adım adım ulaşacağına inandığını vurguladı.Maç günleri kıyafetine çok özen gösterdiğini anlatan Erdem, "Topuklu ayakkabıdan vazgeçemiyorum. Topuklu ayakkabıdan tutun da gömleğe, saate, takılara kadar çok uğurum var. Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde. Tek Türk kadın başantrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum. Burada biraz erkeksi duruş var ama ben topuklu ayakkabı giyiyorum. Biraz daha ciddi bir kıyafetle, daha şık bir görüntü sağlamak istiyorum. Bir maç kaybedersem hemen o günkü kıyafetlerimi değiştiririm." ifadelerini kullandı.Selen Erdem kimdir?1988 yılı doğumlu olan Selen Erdem, 18 yıl boyunca birçok kulüpte antrenörlük yaptı.2002 yılında yaşadığı sakatlık sonrası sporculuk kariyerini sonlandıran Erdem, kariyerine antrenör olarak devam ediyor.Erdem Antalya Büyükşehir Belediye Spor Toroslar Basketbol Kulübü başantrenörü.
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selen erdem kimdir?
selen erdem kimdir?

Toroslar Basketbol başantrenörü Selen Erdem: Beni ilk defa görenler, Fatih Terim benzetmesi yapıyor

16:42 19.10.2023
© AA / Orhan ÇiçekSelen Erdem
Selen Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA / Orhan Çiçek
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetilmesi hakkında, "Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde" dedi.
Selen Erdem, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü.
Saha kenarındaki tavırları, oyuncularını yüreklendiren konuşmaları, vücut dili ve mimikleri ile Fatih Terim'e benzetilen Erdem, tecrübeli teknik adamla özdeşleştirilmesinden memnun.
Hedeflerini, vazgeçilmezlerini, kadın başantrenör olarak yaşadıklarını anlatan Erdem, Antalya temsilcisinin Kadınlar Süper Ligi'nde ve Avrupa Kupası elemelerinde ilk 5 resmi maçı kazanınca herkesin dikkatini çektiğini vurguladı.
Antalyalılardan kendilerine verdikleri tribün desteğini artırmasını isteyen Erdem, "Tüm Antalyalılar ve Antalya'da yaşayan basketbolseverler bizi yalnız bırakmasınlar. Bu güzel şehirde her zaman bize destek olsunlar." dedi.

'Kadın basketbolu içinde çok fazla kadın olması lazım'

Selen Erdem, tek Türk kadın başantrenör olarak bugünlere kolay gelmediğini, çok zorlandığını kaydederek, şöyle konuştu:
"Kadın basketbolu içinde çok fazla kadın olması lazım. Benim asistanlarımın ikisi de kadın. Ben onlara elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Zamanında benim elimden de birileri tuttu. Ben de o sayede bir şeyler öğrendim. Benim, erkek meslektaşlarımdan aşağı kalır tarafım yok. Kadın olarak çok titizlenerek, çok çalışmaya devam ettim. Bu varlığımı sürdürmek istiyorum. Şu anda ligde benim dışımda kadın olarak bir Fransız başantrenör var. Daha önce de bir Sırp başantrenör vardı. Birilerine belki örnek olurum, başka kulüplerin yöneticileri de kadın başantrenörlere güvenirler. Benim gibi Türk kadın başantrenörlerin sayısının artmasını diliyorum."
Süper Lig'de ilk 8 takım içine girip, play-off oynamanın önemine değinen Erdem, 2016 Rio Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda asistan koçu olarak görev yaptığını hatırlattı.

'Topukludan vazgeçemiyorum'

Erdem, Süper Lig'de kadın başantrenör olarak kalıcı olmanın yanında gelecekle ilgili hedeflerine adım adım ulaşacağına inandığını vurguladı.
Maç günleri kıyafetine çok özen gösterdiğini anlatan Erdem, "Topuklu ayakkabıdan vazgeçemiyorum. Topuklu ayakkabıdan tutun da gömleğe, saate, takılara kadar çok uğurum var. Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde. Tek Türk kadın başantrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum. Burada biraz erkeksi duruş var ama ben topuklu ayakkabı giyiyorum. Biraz daha ciddi bir kıyafetle, daha şık bir görüntü sağlamak istiyorum. Bir maç kaybedersem hemen o günkü kıyafetlerimi değiştiririm." ifadelerini kullandı.
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Selen Erdem kimdir?

1988 yılı doğumlu olan Selen Erdem, 18 yıl boyunca birçok kulüpte antrenörlük yaptı.
2002 yılında yaşadığı sakatlık sonrası sporculuk kariyerini sonlandıran Erdem, kariyerine antrenör olarak devam ediyor.
Erdem Antalya Büyükşehir Belediye Spor Toroslar Basketbol Kulübü başantrenörü.
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