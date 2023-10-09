https://sputniknews.com.tr/20231009/hande-baladindan-tirnak-elestirilerine-yanit-bunlar-sayesinde-blok-yaptim-1076159788.html
Hande Baladın'dan uzun tırnak eleştirilerine yanıt: 'Bunlar sayesinde blok yaptım'
Hande Baladın'dan uzun tırnak eleştirilerine yanıt: 'Bunlar sayesinde blok yaptım'
CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda sahaya uzun tırnaklarla çıktığı için eleştirilen Milli voleybolcu Hande Baladın'dan "Bunlar sayesinde blok yaptım" yanıtı... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T12:03+0300
2023-10-09T12:03+0300
2023-10-09T12:03+0300
spor
hande baladın
voleybol
tırnak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, CEV 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçında sahaya uzun tırnaklarıyla çıktığı için eleştirilmişti. Baladın, haftalar sonra Mehmet Demirkol'un kanalında katıldığı programda eleştirilere yanıt verdi.Baladın, "Benim tırnaklarıma takılmışlar. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Biraz kalın sadece" dedi."Ben bunlar sayesinde blok yaptım" diyen Baladın, "Sadece tırnağımla dokundum topa. Kalın biraz o yüzden kırılmadı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/milli-voleybolcu-hande-baladina-asitli-tehditte-bulunan-sanik-hakkinda-karar-verildi-1075269727.html
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hande baladın, voleybol, tırnak
hande baladın, voleybol, tırnak
Hande Baladın'dan uzun tırnak eleştirilerine yanıt: 'Bunlar sayesinde blok yaptım'
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CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda sahaya uzun tırnaklarla çıktığı için eleştirilen Milli voleybolcu Hande Baladın'dan "Bunlar sayesinde blok yaptım" yanıtı geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, CEV 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçında sahaya uzun tırnaklarıyla çıktığı için eleştirilmişti. Baladın, haftalar sonra Mehmet Demirkol'un kanalında katıldığı programda eleştirilere yanıt verdi.
Baladın, "Benim tırnaklarıma takılmışlar. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Biraz kalın sadece" dedi.
"Ben bunlar sayesinde blok yaptım" diyen Baladın, "Sadece tırnağımla dokundum topa. Kalın biraz o yüzden kırılmadı" ifadelerini kullandı.