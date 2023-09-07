https://sputniknews.com.tr/20230907/milli-voleybolcu-hande-baladina-asitli-tehditte-bulunan-sanik-hakkinda-karar-verildi-1075269727.html

Milli voleybolcu Hande Baladın'a asitli tehditte bulunan sanık hakkında karar verildi

Milli voleybolcu Hande Baladın'a asitli tehditte bulunan sanık hakkında karar verildi

Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tahliye... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T13:56+0300

2023-09-07T13:56+0300

2023-09-07T13:56+0300

türkiye

hande baladın

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Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a ‘Suratına asit atacağım’, ‘Arabanı tarayacağım’ şeklinde tehdit mesajları attığı iddiasıyla tutuklanan Mustafa Neşeli’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Neşeli, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın’ı ise avukatı temsil etti.'Yazdıklarımdan dolayı pişmanım, Hande Baladın’dan özür diliyorum'Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyada ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalışırken firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın’ı gördüm. Reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte bir yakınlık hissetmeye başladım. Müşteki ile ne öncesinde ne de sonrasında herhangi bir şekilde yüz yüze temasımız olmadı. Kendisini tanımam. Bana özel olarak nitelendirilebilecek şekilde durum paylaştığı oldu. Firma binasına gittiğimde beni içeri almadılar, güvenliklerle görüştüm. Ben bipolar hastasıyım, yazdıklarımdan dolayı pişmanım. Hande Baladın’dan özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim’’ ifadelerini kullandı.Müşteki avukatı ise mahkemedeki beyanında, "Müvekkilim sporcu olması sebebiyle ve yoğun maç programı nedeniyle gelememiştir. Şikayetçiyiz. Ruh sağlığının tespiti için hastaneye sevkini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz’’ şeklinde konuştu.Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise, sanığın gelinen aşama itibarıyla adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı tespit edilecekAra kararını açıklayan mahkeme, tutukluluktan beklenen amacın gerçekleşmiş olması ve savunmasının da alınmış olması gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sanık hakkındaki gözlem altına alınma kararının yerine getirilmesi için yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, dosyanın işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Neşeli’nin zincirleme şekilde ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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hande baladın