Milli voleybolcu Hande Baladın'a asitli tehditte bulunan sanık hakkında karar verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:33
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
20:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
21:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
21:34
1 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
22:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna tahılını Tuna Nehri üzerinden taşımak riskli
22:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
11:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
16:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230907/milli-voleybolcu-hande-baladina-asitli-tehditte-bulunan-sanik-hakkinda-karar-verildi-1075269727.html
Milli voleybolcu Hande Baladın'a asitli tehditte bulunan sanık hakkında karar verildi
Milli voleybolcu Hande Baladın'a asitli tehditte bulunan sanık hakkında karar verildi
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tahliye... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T13:56+0300
2023-09-07T13:56+0300
türkiye
hande baladın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074191758_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b518e0e86208258693ee063da6d63461.jpg
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a ‘Suratına asit atacağım’, ‘Arabanı tarayacağım’ şeklinde tehdit mesajları attığı iddiasıyla tutuklanan Mustafa Neşeli’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Neşeli, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın’ı ise avukatı temsil etti.'Yazdıklarımdan dolayı pişmanım, Hande Baladın’dan özür diliyorum'Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyada ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalışırken firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın’ı gördüm. Reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte bir yakınlık hissetmeye başladım. Müşteki ile ne öncesinde ne de sonrasında herhangi bir şekilde yüz yüze temasımız olmadı. Kendisini tanımam. Bana özel olarak nitelendirilebilecek şekilde durum paylaştığı oldu. Firma binasına gittiğimde beni içeri almadılar, güvenliklerle görüştüm. Ben bipolar hastasıyım, yazdıklarımdan dolayı pişmanım. Hande Baladın’dan özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim’’ ifadelerini kullandı.Müşteki avukatı ise mahkemedeki beyanında, "Müvekkilim sporcu olması sebebiyle ve yoğun maç programı nedeniyle gelememiştir. Şikayetçiyiz. Ruh sağlığının tespiti için hastaneye sevkini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz’’ şeklinde konuştu.Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise, sanığın gelinen aşama itibarıyla adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı tespit edilecekAra kararını açıklayan mahkeme, tutukluluktan beklenen amacın gerçekleşmiş olması ve savunmasının da alınmış olması gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sanık hakkındaki gözlem altına alınma kararının yerine getirilmesi için yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, dosyanın işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Neşeli’nin zincirleme şekilde ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074191758_172:0:820:486_1920x0_80_0_0_0b388eac0533fe9d158264d511f13799.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hande baladın
hande baladın

Milli voleybolcu Hande Baladın'a asitli tehditte bulunan sanık hakkında karar verildi

13:56 07.09.2023
© AAHande Baladın
Hande Baladın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tahliye edilmesine, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine ve dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine hükmetti.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a ‘Suratına asit atacağım’, ‘Arabanı tarayacağım’ şeklinde tehdit mesajları attığı iddiasıyla tutuklanan Mustafa Neşeli’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Neşeli, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın’ı ise avukatı temsil etti.

'Yazdıklarımdan dolayı pişmanım, Hande Baladın’dan özür diliyorum'

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyada ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalışırken firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın’ı gördüm. Reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte bir yakınlık hissetmeye başladım. Müşteki ile ne öncesinde ne de sonrasında herhangi bir şekilde yüz yüze temasımız olmadı. Kendisini tanımam. Bana özel olarak nitelendirilebilecek şekilde durum paylaştığı oldu. Firma binasına gittiğimde beni içeri almadılar, güvenliklerle görüştüm. Ben bipolar hastasıyım, yazdıklarımdan dolayı pişmanım. Hande Baladın’dan özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim’’ ifadelerini kullandı.
Müşteki avukatı ise mahkemedeki beyanında, "Müvekkilim sporcu olması sebebiyle ve yoğun maç programı nedeniyle gelememiştir. Şikayetçiyiz. Ruh sağlığının tespiti için hastaneye sevkini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz’’ şeklinde konuştu.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise, sanığın gelinen aşama itibarıyla adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı tespit edilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluktan beklenen amacın gerçekleşmiş olması ve savunmasının da alınmış olması gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sanık hakkındaki gözlem altına alınma kararının yerine getirilmesi için yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, dosyanın işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Neşeli’nin zincirleme şekilde ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала