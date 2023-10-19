https://sputniknews.com.tr/20231019/ticaret-bakanligindan-gizli-zam-ve-hileli-reklamlara-ceza-1076497708.html

Ticaret Bakanlığı'ndan gizli zam ve hileli reklamlara ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan gizli zam ve hileli reklamlara ceza

Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, ‘inanç istismarı’ ve ‘bebek suyu’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara Reklam Kurulu toplamda 11... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T10:25+0300

2023-10-19T10:25+0300

2023-10-19T10:43+0300

türkiye

ceza

ticaret bakanlığı

gramaj

fiyat

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Ticaret Bakanlığı açıklamasında "Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin tercih ve davranışlarına etki ederek nihai olarak gerçekleştirecekleri alışverişlerde ticari etiğe uygun olmayan içerik üretimleri, mevzuata aykırı hareketler, yanıltıcı ve yanlış bilgilendirme sebebiyle uğrayabilecekleri mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.'Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz'Bakanlık ayrıca tüketicilerin inanç ve duygularını istismar edici medyum/büyü/fal içeriklerine de erişim engeli getirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

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ceza, ticaret bakanlığı, gramaj, fiyat