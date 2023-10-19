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https://sputniknews.com.tr/20231019/ticaret-bakanligindan-gizli-zam-ve-hileli-reklamlara-ceza-1076497708.html
Ticaret Bakanlığı'ndan gizli zam ve hileli reklamlara ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan gizli zam ve hileli reklamlara ceza
Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, ‘inanç istismarı’ ve ‘bebek suyu’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara Reklam Kurulu toplamda 11... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ceza
ticaret bakanlığı
gramaj
fiyat
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Ticaret Bakanlığı açıklamasında "Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin tercih ve davranışlarına etki ederek nihai olarak gerçekleştirecekleri alışverişlerde ticari etiğe uygun olmayan içerik üretimleri, mevzuata aykırı hareketler, yanıltıcı ve yanlış bilgilendirme sebebiyle uğrayabilecekleri mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.'Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz'Bakanlık ayrıca tüketicilerin inanç ve duygularını istismar edici medyum/büyü/fal içeriklerine de erişim engeli getirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
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ceza, ticaret bakanlığı, gramaj, fiyat
ceza, ticaret bakanlığı, gramaj, fiyat

Ticaret Bakanlığı'ndan gizli zam ve hileli reklamlara ceza

10:25 19.10.2023 (güncellendi: 10:43 19.10.2023)
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, ‘inanç istismarı’ ve ‘bebek suyu’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara Reklam Kurulu toplamda 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında "Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin tercih ve davranışlarına etki ederek nihai olarak gerçekleştirecekleri alışverişlerde ticari etiğe uygun olmayan içerik üretimleri, mevzuata aykırı hareketler, yanıltıcı ve yanlış bilgilendirme sebebiyle uğrayabilecekleri mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

'Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz'

Bakanlık ayrıca tüketicilerin inanç ve duygularını istismar edici medyum/büyü/fal içeriklerine de erişim engeli getirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden erişim sağlayarak, tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafeler ile istismar edecek şekilde gerçekleştirilen medyum/büyü/fal tanıtımlarının Reklam Mevzuatında yer verilen “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları … hiçbir şekilde yapılamaz.” hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiş olup, 39 internet sitesi hakkında anılan reklamları durdurma cezası ile bu sitelere erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."
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