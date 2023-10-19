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https://sputniknews.com.tr/20231019/tcddde-yolcu-tasima-kurallari-degisti-bilet-degisikligi-ve-iade-sureleri-guncellendi-1076501780.html
TCDD'de yolcu taşıma kuralları değişti: Bilet değişikliği ve iade süreleri güncellendi
TCDD'de yolcu taşıma kuralları değişti: Bilet değişikliği ve iade süreleri güncellendi
Demir yolu yolcu taşımacılığı kapsamındaki gişe ve diğer satış kanalı işlemlerinde iade, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri yeniden belirlendi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T11:43+0300
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ekonomi
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bilet satışı
tcdd
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yolcu taşıma kurallarında güncelleme yapıldı.Buna göre, açık bilet kullanım süreleri ile iade kesinti oranlarında günün ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlemeye gidildi.Düzenlemeler kapsamında gişe işlemlerinde, iade işlem süresi son 5 dakikadan 60 dakikaya, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri ise 15 dakikadan 75 dakikaya çıkarıldı.Bilet değişiklik ve açığa alma süreleri yükseltildiDiğer satış kanalı işlemlerinde ise iade işlem süresi ile bilet değişiklik ve açığa alma süreleri son 30 dakikadan 75 dakikaya yükseltildi.İade işlemlerinde, sefer gününden önce uygulanan kesintisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e, sefer gününde uygulanan kesinti oranı yüzde 20'den yüzde 35'e çıkarıldı.Açık bilet kuponu geçerlilik süresi ise 180 günden 90 güne düşürüldü. Daha önce oluşturulan açık biletlerin geçerlilik süresi, 180 gün olarak devam edecek ve kural değişikliğinden sonraki açık biletler için de geçerli olacak.Yüzde 10 kesintiYeni düzenleme kapsamında, hareket gününde veya öncesinde yapılacak bilet değişiklik işlemlerinde yüzde 10 kesinti uygulanacak.Biletsiz kişilere yönelik cezanın oranı da tek yön tam standart bilet ücretinin 2 katından 4 katına çıkarıldı.
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bilet, bilet satışı, tcdd
bilet, bilet satışı, tcdd

TCDD'de yolcu taşıma kuralları değişti: Bilet değişikliği ve iade süreleri güncellendi

11:43 19.10.2023
© AATCDD
TCDD - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
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Demir yolu yolcu taşımacılığı kapsamındaki gişe ve diğer satış kanalı işlemlerinde iade, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri yeniden belirlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yolcu taşıma kurallarında güncelleme yapıldı.
Buna göre, açık bilet kullanım süreleri ile iade kesinti oranlarında günün ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlemeye gidildi.
Düzenlemeler kapsamında gişe işlemlerinde, iade işlem süresi son 5 dakikadan 60 dakikaya, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri ise 15 dakikadan 75 dakikaya çıkarıldı.

Bilet değişiklik ve açığa alma süreleri yükseltildi

Diğer satış kanalı işlemlerinde ise iade işlem süresi ile bilet değişiklik ve açığa alma süreleri son 30 dakikadan 75 dakikaya yükseltildi.
İade işlemlerinde, sefer gününden önce uygulanan kesintisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e, sefer gününde uygulanan kesinti oranı yüzde 20'den yüzde 35'e çıkarıldı.
Açık bilet kuponu geçerlilik süresi ise 180 günden 90 güne düşürüldü. Daha önce oluşturulan açık biletlerin geçerlilik süresi, 180 gün olarak devam edecek ve kural değişikliğinden sonraki açık biletler için de geçerli olacak.

Yüzde 10 kesinti

Yeni düzenleme kapsamında, hareket gününde veya öncesinde yapılacak bilet değişiklik işlemlerinde yüzde 10 kesinti uygulanacak.
Biletsiz kişilere yönelik cezanın oranı da tek yön tam standart bilet ücretinin 2 katından 4 katına çıkarıldı.
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