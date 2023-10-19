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https://sputniknews.com.tr/20231019/memur-maas-zammi-ve-fazla-mesai-ucretinde-ayrintilar-belli-oldu-1076494113.html
Memur maaş zammı ve fazla mesai ücretinde ayrıntılar belli oldu
Memur maaş zammı ve fazla mesai ücretinde ayrıntılar belli oldu
Memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zam yüzde 50'ye ulaştı. Memurların fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıktı. En düşük memur... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T08:08+0300
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ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
fazla mesai
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini açıklarken, yeni yılda en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 liraya yükselecek.Zamlı memur maaşları belli olduÜniversite mezunu en düşük memur maaşı ise 34 bin 389 lira olacak. Öğretmen maaşı 26 bin 642 liradan 39 bin 963 liraya, üniversite mezunu hemşire maaşı 26 bin 428 liradan 39 bin 642 liraya, polis memuru 29 bin 512 liradan 44 bin 268 liraya, mühendis 33 bin 109 liradan 49 bin 663 liraya yükselecek.Sabah’ın haberine göre, memur ve emeklileri toplu sözleşme zammında ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.Memura da yüzde 18 enflasyon farkı, 15 toplu sözleşme artışıyla yüzde 35.73 zammı kesinleşti. Eylül sonu itibariyle bu oran yüzde 18'i aşarken, net rakam ekim, kasım, aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.Fazla mesaiye zamMeclis'e sunulan 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifinde bütçesine göre, memurların saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıkıyor.Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti verilecek.Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da artırılıyor. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.Yeni yılda Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya çıkacak.Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, Yargıtay, Danıştay'ı aralarında yer aldığı bazı kurumlarda da yurtiçi gündelik 250 liradan 480 liraya yükselecek.
https://sputniknews.com.tr/20231018/memurun-fazla-mesai-ucretinin-ocak-ayinda-ne-kadar-olacagi-belli-oldu-1076462481.html
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memur, memur zammı, memur maaşı, fazla mesai
memur, memur zammı, memur maaşı, fazla mesai

Memur maaş zammı ve fazla mesai ücretinde ayrıntılar belli oldu

08:08 19.10.2023 (güncellendi: 08:12 19.10.2023)
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
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Memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zam yüzde 50'ye ulaştı. Memurların fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıktı. En düşük memur maaşı ise 34 bin 389 lira olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini açıklarken, yeni yılda en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 liraya yükselecek.

Zamlı memur maaşları belli oldu

Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise 34 bin 389 lira olacak. Öğretmen maaşı 26 bin 642 liradan 39 bin 963 liraya, üniversite mezunu hemşire maaşı 26 bin 428 liradan 39 bin 642 liraya, polis memuru 29 bin 512 liradan 44 bin 268 liraya, mühendis 33 bin 109 liradan 49 bin 663 liraya yükselecek.
Sabah’ın haberine göre, memur ve emeklileri toplu sözleşme zammında ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.
Memura da yüzde 18 enflasyon farkı, 15 toplu sözleşme artışıyla yüzde 35.73 zammı kesinleşti. Eylül sonu itibariyle bu oran yüzde 18'i aşarken, net rakam ekim, kasım, aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

Fazla mesaiye zam

Meclis'e sunulan 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifinde bütçesine göre, memurların saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıkıyor.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti verilecek.
Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.
Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da artırılıyor. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.
Yeni yılda Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya çıkacak.
Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, Yargıtay, Danıştay'ı aralarında yer aldığı bazı kurumlarda da yurtiçi gündelik 250 liradan 480 liraya yükselecek.
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
EKONOMİ
Memurun fazla mesai ücretinin ocak ayında ne kadar olacağı belli oldu
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