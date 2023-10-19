https://sputniknews.com.tr/20231019/suriyedeki-abd-ussunun-cevresine-saldiri-1076535366.html

Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı

Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T23:48+0300

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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi. , ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insanız hava araçları (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı. Sputnik muhabiri, kimliği belirsiz kişiler, Suriye'nin doğusundaki Koniko sahasındaki ABD askeri üssüne bağlanan doğalgaz boru hattını havaya uçurduğunu aktardı. Muhabirin yerel kaynaklardan aktardığı bilgilere göre ‘ABD ve ajanları tarafından Koniko fabrikasında üretilen doğalgazı çalmak için kullanılan doğalgaz boru hattı, (Deyrizor) ilinin batısındaki Abu Haşan bölgesinde patlatıldı.’Doğalgaz taşıyan boru hattında yangın çıktı.Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları uçuş yapmaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/suriyenin-deyr-ez-zor-ilinde-abd-uslerine-roketli-saldiri-1060359278.html

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