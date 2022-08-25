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https://sputniknews.com.tr/20220825/suriyenin-deyr-ez-zor-ilinde-abd-uslerine-roketli-saldiri-1060359278.html
Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde ABD üslerine roketli saldırı
Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde ABD üslerine roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T02:31+0300
2022-08-25T02:41+0300
dünya
deyr ez zor
ortadoğu
abd
saldırı
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Suriye haber ajansı SANA, Deyr ez Zor ilindeki Ömer ve Kuniko petrol sahalarında bulunan ve ABD güçlerinin konuşlandığı iki askeri üsse saldırı düzenlendiğini aktardı. Ajansa bilgi veren bir kaynak, saldırının roketlerle yapıldığını, üslerin bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini bildirdi. "Amerikan işgal kuvvetlerinin bölgeyi kapattığını” söyleyen kaynak, saldırının ardından ABD uçaklarının bölgede yoğun uçuş gerçekleştirdiğinden dolayı saldırıda yaralı ya da ölen olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.AA'nın haberine göre ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi.Fox News: Saldırıda El Şark News’un ABD muhabiri Hiba Nasır paylaşımına göre, Fox News’ün Suriye’de gerçekleşen iki saldırıda ‘bilinmeyen sayıda’ ABD askerinin hafif yaralandığını aktardı. ABD ordusu, dün yaptığı açıklamada, ' Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları destekli milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan isabetli hava saldırıları düzenlediği' açıklamasını yapmıştı.
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deyr ez zor, ortadoğu, abd, saldırı
deyr ez zor, ortadoğu, abd, saldırı

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde ABD üslerine roketli saldırı

02:31 25.08.2022 (güncellendi: 02:41 25.08.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye
ABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi.
Suriye haber ajansı SANA, Deyr ez Zor ilindeki Ömer ve Kuniko petrol sahalarında bulunan ve ABD güçlerinin konuşlandığı iki askeri üsse saldırı düzenlendiğini aktardı.
Ajansa bilgi veren bir kaynak, saldırının roketlerle yapıldığını, üslerin bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini bildirdi.
"Amerikan işgal kuvvetlerinin bölgeyi kapattığını” söyleyen kaynak, saldırının ardından ABD uçaklarının bölgede yoğun uçuş gerçekleştirdiğinden dolayı saldırıda yaralı ya da ölen olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.
AA'nın haberine göre ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi.
Fox News: Saldırıda
El Şark News’un ABD muhabiri Hiba Nasır paylaşımına göre, Fox News’ün Suriye’de gerçekleşen iki saldırıda ‘bilinmeyen sayıda’ ABD askerinin hafif yaralandığını aktardı.
ABD ordusu, dün yaptığı açıklamada, ' Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları destekli milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan isabetli hava saldırıları düzenlediği' açıklamasını yapmıştı.
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