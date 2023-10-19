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Soğuk ve yağışlı havanın bitişi için tarih verildi: 'Pastırma yazı' geliyor
Soğuk ve yağışlı havanın bitişi için tarih verildi: 'Pastırma yazı' geliyor
Meteoroloji yarın itibarıyla (20 Ekim), hava sıcaklıklarının artışa geçeceğini bildirdi. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yarından itibaren artacak... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T09:03+0300
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
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Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek.Meteoroloji’ye göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren (20 Ekim) Batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.Pastırma yazı geliyorMeteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, “Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. Yarından itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün ‘pastırma yazı’ yaşanacak” bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-il-icin-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-1076492663.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava

Soğuk ve yağışlı havanın bitişi için tarih verildi: 'Pastırma yazı' geliyor

09:03 19.10.2023
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
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Meteoroloji yarın itibarıyla (20 Ekim), hava sıcaklıklarının artışa geçeceğini bildirdi. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yarından itibaren artacak sıcaklıkla 'pastırma yazının' yaşanacağını söyledi.
Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek.
Meteoroloji’ye göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren (20 Ekim) Batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Pastırma yazı geliyor

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, “Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. Yarından itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün ‘pastırma yazı’ yaşanacak” bilgisini verdi.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
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