https://sputniknews.com.tr/20231019/soguk-ve-yagisli-havanin-bitisi-icin-tarih-verildi-pastirma-yazi-geliyor-1076495115.html
Soğuk ve yağışlı havanın bitişi için tarih verildi: 'Pastırma yazı' geliyor
Soğuk ve yağışlı havanın bitişi için tarih verildi: 'Pastırma yazı' geliyor
Meteoroloji yarın itibarıyla (20 Ekim), hava sıcaklıklarının artışa geçeceğini bildirdi. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yarından itibaren artacak... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T09:03+0300
2023-10-19T09:03+0300
2023-10-19T09:03+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076495248_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2481beb4181a94a32f9c14892e42506e.jpg
Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek.Meteoroloji’ye göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren (20 Ekim) Batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.Pastırma yazı geliyorMeteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, “Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. Yarından itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün ‘pastırma yazı’ yaşanacak” bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-il-icin-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-1076492663.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076495248_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a0676cde9277999de182c193af90bc7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava
Soğuk ve yağışlı havanın bitişi için tarih verildi: 'Pastırma yazı' geliyor
Abone ol
Meteoroloji yarın itibarıyla (20 Ekim), hava sıcaklıklarının artışa geçeceğini bildirdi. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yarından itibaren artacak sıcaklıkla 'pastırma yazının' yaşanacağını söyledi.
Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek.
Meteoroloji’ye göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren (20 Ekim) Batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Pastırma yazı geliyor
Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, “Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. Yarından itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün ‘pastırma yazı’ yaşanacak” bilgisini verdi.