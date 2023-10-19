https://sputniknews.com.tr/20231019/soguk-ve-yagisli-havanin-bitisi-icin-tarih-verildi-pastirma-yazi-geliyor-1076495115.html

Soğuk ve yağışlı havanın bitişi için tarih verildi: 'Pastırma yazı' geliyor

Soğuk ve yağışlı havanın bitişi için tarih verildi: 'Pastırma yazı' geliyor

Meteoroloji yarın itibarıyla (20 Ekim), hava sıcaklıklarının artışa geçeceğini bildirdi. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yarından itibaren artacak... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T09:03+0300

2023-10-19T09:03+0300

2023-10-19T09:03+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcak hava

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Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek.Meteoroloji’ye göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren (20 Ekim) Batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.Pastırma yazı geliyorMeteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, “Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. Yarından itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün ‘pastırma yazı’ yaşanacak” bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-il-icin-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-1076492663.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava