https://sputniknews.com.tr/20231019/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-il-icin-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-1076492663.html

Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil çok sayıda il için yağış, 2 bölge için kar yağışı uyarısı yapıldı. 3 il için turuncu 1 ile de... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T07:05+0300

2023-10-19T07:05+0300

2023-10-19T07:05+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıDoğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıSAKARYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 24°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 18°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı,TRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Malatya dışında) sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.KARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıVAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,SİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

https://sputniknews.com.tr/20231018/meteorolojiden-istanbul-dahil-14-il-icin-sari-alarm-kuvvetli-olacak-1076454931.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul