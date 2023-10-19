https://sputniknews.com.tr/20231019/rusyanin-daimi-temsilcisi-ulyanov-yeni-silah-kontrolu-anlasmalarinin-imzalanmasi-mumkun-1076477071.html

Rusya’nın Daimi Temsilcisi Ulyanov: Yeni silah kontrolü anlaşmalarının imzalanması mümkün

Rusya’nın Daimi Temsilcisi Ulyanov: Yeni silah kontrolü anlaşmalarının imzalanması mümkün

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Moskova ile Batılı ülkeler arasında silah kontrolü alanında yeni... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T00:51+0300

2023-10-19T00:51+0300

2023-10-19T00:51+0300

dünya

nükleer füze

füze

füze denemesi

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

stratejik silahların azaltılması antlaşması

nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması

rusya

abd

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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Moskova ile Batılı ülkeler arasında silahların kontrolü alanında yeni anlaşmaların bu devletlerin Rusya karşıtı politikalarını yeniden gözden geçirmeleri durumunda mümkün olabileceğini söyledi.Ülkeler arasındaki anlaşmaların sürdürülebilmesi için güvene ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Ulyanov, “Uluslararası anlaşmalar ve anlaşmalar sisteminin er ya da geç, muhtemelen farklı bir biçimde, START-3'e veya Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'na kıyasla daha hafif bir biçimde yeniden işlemeye başlayacağını düşünüyorum. Muhtemelen hem bizim hem de Batı'nın belirli bir öngörülebilirliğe, ve tam güven değilse bile en azından güvensizliğin en aza indirilmesine de ihtiyacı var" diye konuştu.Ulyanov, bunun gerçekleşebilmesi için ABD ve NATO ülkelerinin, Rusya'yı sözde 'stratejik yenilgiye uğratmak' da dahil olmak üzere politikalarını ciddi şekilde yeniden gözden geçirmeleri gerektiğine vurgu yaparken, açıklamasını, "Ancak bu gerçekleşirse herhangi bir diyalogun başlaması oldukça muhtemel. Bu tutumdaki değişimin yeni anlaşmaların imzalanmasına da yol açacağını düşünüyorum. Ancak bu şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünüyor” sözleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-nukleer-denemelerle-ilgili-anlasmadaki-onayin-cekilmesini-ongoren-tasariyi-kabul-etti-1076469305.html

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nükleer füze, füze, füze denemesi, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), stratejik silahların azaltılması antlaşması, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması, rusya, abd