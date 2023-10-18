https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-nukleer-denemelerle-ilgili-anlasmadaki-onayin-cekilmesini-ongoren-tasariyi-kabul-etti-1076469305.html

Rusya, nükleer denemelerle ilgili anlaşmadaki onayın çekilmesini öngören tasarıyı kabul etti

Rusya, nükleer denemelerle ilgili anlaşmadaki onayın çekilmesini öngören tasarıyı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Moskova'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndaki (CTBT) onayının çekilmesini öngören tasarıyı kabul etti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T12:47+0300

2023-10-18T12:47+0300

2023-10-18T12:51+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Ekim'deki 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda Moskova'nın CTBT'ye ilişkin onayını geri çekebileceği uyarısından sonra hazırlanan yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında gerçekleştirilen üçüncü oturumda da kabul edilerek Duma'dan geçti.Putin'in açıklaması sonrası Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'in talimatıyla hazırlanan yasa tasarısı, Rusya'nın CTBT'deki onayının çekilmesini öngörüyordu.ABD'nin CTBT'yi imzaladığını ancak onaylamadığını anımsatarak Moskova'nın da bu anlaşmaya ilişkin onayını geri çekebileceği uyarısında bulunan Putin, "Bu, Duma vekillerinin meselesi, teorik olarak onayın geri çekilmesi mümkün. Eğer bunu yaparsak, bu tamamen yeterli olur" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/putin--si-zirvesi-basladi-rusya-ile-cin-arasindaki-ticaret-cirosu-200-milyar-dolara-ulasacak-1076456324.html

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