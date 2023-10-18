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https://sputniknews.com.tr/20231018/putin--si-zirvesi-basladi-rusya-ile-cin-arasindaki-ticaret-cirosu-200-milyar-dolara-ulasacak-1076456324.html
Putin- Şi Zirvesi başladı: Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu 200 milyar dolara ulaşacak
Putin- Şi Zirvesi başladı: Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu 200 milyar dolara ulaşacak
3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamındaki dev Rusya-Çin müzakereleri, Putin ve Şi’nin katılımıyla Pekin'de başladı. Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıl... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T10:29+0300
2023-10-18T10:29+0300
dünya
vladimir putin
şi cinping
rusya
çin
pekin
moskova
tek kuşak tek yol'
ipek yolu
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İki ülkeden birçok bakanın da yer aldığı Rusya-Çin müzakereleri, genişletilmiş formatta Pekin'de başlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkentteki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.Liderlerin heyetlerle birlikte görüşmeye katılması, ardından birebir görüşmelerde bulunması beklenirken, Putin, Şi’nin davetlisi olarak ziyaret ettiği Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'nda konuşma yapmıştı.Ticaret cirosunda büyümeMüzakerelerin basına açık ilk kısmında konuşan Putin, Çinli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin daha önce belirlenen 200 milyar dolarlık hedefi aşacağını vurgularken, “Daha önce bu yıl 200 milyar ticaret hacimlerine ulaşma hedefimizden bahsettik. Dün geceki analizimize göre zaten 200 milyar dolara ulaştık. Bu takvim yılı içinde belirlediğimiz çıta kesinlikle aşılacaktır” diye konuştu.Yakın koordinasyonRus lider, mevcut koşullarda dış politikada yakın koordinasyonunun talep edildiğine dikkat çekerken, Rusya ve Çin'in bu şekilde işbirliği inşa ettiğini kaydetti.Ayrıca Çin'in 10 yıl önce ortaya attığı tarihi İpek Yolu ülkeleri arasında geniş iş birliğinin geliştirilmesi Çin Devlet Başkanı Şi'ye hitap ederek, “Çin, sizin liderliğiniz altında çok başarılı projelere imza atıyor. Sizin adınıza ve bu geniş etkileşime dahil olan herkes adına çok mutluyuz, çünkü herkes bundan faydalanıyor” ifadelerini kullandı.Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın ‘tüm Çinli dostlarını’ tebrik ettiğini de kaydederek, “Gelecek yıl hem ülkeniz hem de ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkiler açısından da bir yıldönümü yılı olacak" diye ekledi.Müzakerelerde söz alan Şi Cinping, Putin’e ‘kadim dostum’ diye hitap ederken, Rusya ve Çin liderleri sayesinde iki ğlke arasında güçlü ilişkiler kurulduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “2013'ten bu yana 42 toplantı yaptık, iyi iş ilişkileri ve güçlü dostluklar kurduk. İki ülkenin karşılıklı siyasi güveninin giderek derinleştiğini ve stratejik etkileşimin yakın ve etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz” ifadelerine yer verdi.Şi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İşbirliği Forumu ‘Tek Kuşak - Tek Yol’a katılımlarından dolayı Putin’e teşekkür ederek, “İki tarafın önemli diplomatik etkinliklerine karşılıklı katılım, uzun süredir devam eden iyi bir geleneğimizdir”diye ekledi.'Rusya ile uluslararası adaleti savunmaya hazırız’Şi, ülkesinin uluslararası adaleti savunmak ve dünya çapında barış ve refahı teşvik etmek için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunun da altını .çizdiği konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:Putin, çok geniş bir heyetle Çin'dePutin, 17-18 Ekim tarihlerinde bu yıl üçüncüsü yapılan Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na katılıyor. Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile genişletilmiş ve dar bir formatta ikili görüşmeler yapıyor.Oldukça önemli olarak görülen Forum'a Vladimir Putin'in yanında birçok üst düzey bakan da eşlik ediyor. Heyette, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Dmitriy Çernışenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov yer alıyor.Rus iş dünyasını ise Sberbank Başkanı German Gref, VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Novatek Başkanı Leonid Mihelson, Rosatom CEO'su Aleksey Lihaçev, Rosneft CEO'su İgor Seçin, Volga Group sahibi Gennady Timçenko ve VEB.RF Başkanı İgor Şuvalov temsil ediyor.Türkiye ve Rusya’nın rolü: Tek Kuşak, Tek Yol Projesi nedir?İlk kez 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kazakistan ve Endonezya ziyaretlerinde gündeme gelen projenin 2014 yılında ise kara ve deniz yolu güzergahları belirlenirken, küresel öneme sahip olan bu girişim, özellikle çok kutupluluğa yönelen ve Asya-Pasifik temelli Doğu eksenine geçiş yapan ülkeler arasında giderek daha değerli hale geliyor.Çin tarafından başlangıçta ‘Tek Kuşak Tek Yol’ (One Belt One Road- OBOR) olarak sunulan projedeki ‘kuşak’, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı bağlamında Çin'den başlayıp Anadolu’dan geçerek Avrupa'ya uzanan kara ve demiryolu bağlantılarını ve altyapı projelerini, ‘Yol’ ise 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu bağlamındaki Güney Çin Denizi'nden başlayıp Akdeniz'e uzanan deniz ticaret yollarını ve limanlarını içermişti.2016 yılında ise projenin ismi ‘Tek Kuşak, Tek Yol’daki 'tek' vurgusunun yerine daha kapsayıcı olması amacıyla ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ olarak değiştirildi.Projenin yaratılmasında önemli temel taşlardan biri olan Kadim İpek Yolu, Çin'den başlayarak Orta Asya’dan geçip Anadolu’ya ulaşan; buradan da Avrupa’ya kadar devam eden tarihin en önemli ticaret yollarından birisi olarak kabul edilirken, projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye de oldukça stratejik bir konuma sahip durumda.Bu projede yer alan Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru da Çin’i Moğolistan üzerinden, bölgedeki enerji arzını sağlayan dev oyuncu olan Rusya'ya bağlayan en kısa yol olarak ön plana çıkıyor.Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora göre bu proje tamamlandığında, koridor boyunca geçen ulaşım süresinin yüzde 12 azalması, ticaretin yüzde 2.7 ila yüzde 9.7 arasında artması, katılan ülkelerin gelirlerinin ise yüzde 3.4 oranında yükselmesi öngörülüyor.3 milyara ulaşan nüfusu ilgilendiren ve kıtalararası düzeyde olan bu büyük proje Avrupa ve Asya ülkelerinin yanı sıra; projenin bir ayağı da Afrika'ya ulaşıyor.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu, Çin liderinin 10 yıl önce duyurduğu ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ çerçevesinde gerçekleşen uluslararası bir forum değeri taşırken, bu seviyedeki ilk etkinlik 2017'de, ikincisi ise 2019'da gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231018/putin-pekindeki-kusak-ve-yol-forumuna-katildi-1076453352.html
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vladimir putin, şi cinping, rusya, çin, pekin, moskova, tek kuşak tek yol', ipek yolu
vladimir putin, şi cinping, rusya, çin, pekin, moskova, tek kuşak tek yol', ipek yolu

Putin- Şi Zirvesi başladı: Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu 200 milyar dolara ulaşacak

10:29 18.10.2023
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamındaki dev Rusya-Çin müzakereleri, Putin ve Şi’nin katılımıyla Pekin'de başladı. Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıl sonunda 200 milyar doları aşacağını söyledi.
İki ülkeden birçok bakanın da yer aldığı Rusya-Çin müzakereleri, genişletilmiş formatta Pekin'de başlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkentteki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.
Liderlerin heyetlerle birlikte görüşmeye katılması, ardından birebir görüşmelerde bulunması beklenirken, Putin, Şi’nin davetlisi olarak ziyaret ettiği Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'nda konuşma yapmıştı.

Ticaret cirosunda büyüme

Müzakerelerin basına açık ilk kısmında konuşan Putin, Çinli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin daha önce belirlenen 200 milyar dolarlık hedefi aşacağını vurgularken, “Daha önce bu yıl 200 milyar ticaret hacimlerine ulaşma hedefimizden bahsettik. Dün geceki analizimize göre zaten 200 milyar dolara ulaştık. Bu takvim yılı içinde belirlediğimiz çıta kesinlikle aşılacaktır” diye konuştu.

Yakın koordinasyon

Rus lider, mevcut koşullarda dış politikada yakın koordinasyonunun talep edildiğine dikkat çekerken, Rusya ve Çin'in bu şekilde işbirliği inşa ettiğini kaydetti.
Ayrıca Çin'in 10 yıl önce ortaya attığı tarihi İpek Yolu ülkeleri arasında geniş iş birliğinin geliştirilmesi Çin Devlet Başkanı Şi'ye hitap ederek, “Çin, sizin liderliğiniz altında çok başarılı projelere imza atıyor. Sizin adınıza ve bu geniş etkileşime dahil olan herkes adına çok mutluyuz, çünkü herkes bundan faydalanıyor” ifadelerini kullandı.
Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın ‘tüm Çinli dostlarını’ tebrik ettiğini de kaydederek, “Gelecek yıl hem ülkeniz hem de ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkiler açısından da bir yıldönümü yılı olacak" diye ekledi.
Müzakerelerde söz alan Şi Cinping, Putin’e ‘kadim dostum’ diye hitap ederken, Rusya ve Çin liderleri sayesinde iki ğlke arasında güçlü ilişkiler kurulduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “2013'ten bu yana 42 toplantı yaptık, iyi iş ilişkileri ve güçlü dostluklar kurduk. İki ülkenin karşılıklı siyasi güveninin giderek derinleştiğini ve stratejik etkileşimin yakın ve etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Şi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İşbirliği Forumu ‘Tek Kuşak - Tek Yol’a katılımlarından dolayı Putin’e teşekkür ederek, “İki tarafın önemli diplomatik etkinliklerine karşılıklı katılım, uzun süredir devam eden iyi bir geleneğimizdir”diye ekledi.

'Rusya ile uluslararası adaleti savunmaya hazırız’

Şi, ülkesinin uluslararası adaleti savunmak ve dünya çapında barış ve refahı teşvik etmek için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunun da altını .çizdiği konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

“Çin, genel tarihsel eğilimi açıkça anlayarak, dünya gelişiminin yönünü takip ederek ve her zaman iki ülke halklarının temel çıkarlarına güvenerek, ikili işbirliklerini yeni içerikle istikrarlı bir şekilde zenginleştirmektedir. Ve Rusya ile bu konuda birlikte çalışmaya, uluslararası adaleti, tarafsızlığı korumaya ve dünyanın genel kalkınmasını destekleme sorumluluğunu unutmadan müşterek işbirliklerine hazırdır.”

Putin, çok geniş bir heyetle Çin'de

Putin, 17-18 Ekim tarihlerinde bu yıl üçüncüsü yapılan Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na katılıyor. Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile genişletilmiş ve dar bir formatta ikili görüşmeler yapıyor.

Oldukça önemli olarak görülen Forum'a Vladimir Putin'in yanında birçok üst düzey bakan da eşlik ediyor. Heyette, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Dmitriy Çernışenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov yer alıyor.

Rus iş dünyasını ise Sberbank Başkanı German Gref, VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Novatek Başkanı Leonid Mihelson, Rosatom CEO'su Aleksey Lihaçev, Rosneft CEO'su İgor Seçin, Volga Group sahibi Gennady Timçenko ve VEB.RF Başkanı İgor Şuvalov temsil ediyor.

Türkiye ve Rusya’nın rolü: Tek Kuşak, Tek Yol Projesi nedir?

İlk kez 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kazakistan ve Endonezya ziyaretlerinde gündeme gelen projenin 2014 yılında ise kara ve deniz yolu güzergahları belirlenirken, küresel öneme sahip olan bu girişim, özellikle çok kutupluluğa yönelen ve Asya-Pasifik temelli Doğu eksenine geçiş yapan ülkeler arasında giderek daha değerli hale geliyor.
Çin tarafından başlangıçta ‘Tek Kuşak Tek Yol’ (One Belt One Road- OBOR) olarak sunulan projedeki ‘kuşak’, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı bağlamında Çin'den başlayıp Anadolu’dan geçerek Avrupa'ya uzanan kara ve demiryolu bağlantılarını ve altyapı projelerini, ‘Yol’ ise 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu bağlamındaki Güney Çin Denizi'nden başlayıp Akdeniz'e uzanan deniz ticaret yollarını ve limanlarını içermişti.
2016 yılında ise projenin ismi ‘Tek Kuşak, Tek Yol’daki 'tek' vurgusunun yerine daha kapsayıcı olması amacıyla ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ olarak değiştirildi.
Projenin yaratılmasında önemli temel taşlardan biri olan Kadim İpek Yolu, Çin'den başlayarak Orta Asya’dan geçip Anadolu’ya ulaşan; buradan da Avrupa’ya kadar devam eden tarihin en önemli ticaret yollarından birisi olarak kabul edilirken, projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye de oldukça stratejik bir konuma sahip durumda.
Bu projede yer alan Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru da Çin’i Moğolistan üzerinden, bölgedeki enerji arzını sağlayan dev oyuncu olan Rusya'ya bağlayan en kısa yol olarak ön plana çıkıyor.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora göre bu proje tamamlandığında, koridor boyunca geçen ulaşım süresinin yüzde 12 azalması, ticaretin yüzde 2.7 ila yüzde 9.7 arasında artması, katılan ülkelerin gelirlerinin ise yüzde 3.4 oranında yükselmesi öngörülüyor.
3 milyara ulaşan nüfusu ilgilendiren ve kıtalararası düzeyde olan bu büyük proje Avrupa ve Asya ülkelerinin yanı sıra; projenin bir ayağı da Afrika'ya ulaşıyor.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu, Çin liderinin 10 yıl önce duyurduğu ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ çerçevesinde gerçekleşen uluslararası bir forum değeri taşırken, bu seviyedeki ilk etkinlik 2017'de, ikincisi ise 2019'da gerçekleşmişti.
Putin ve Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
DÜNYA
Putin, Pekin'deki Kuşak ve Yol Forumu’na katıldı
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