https://sputniknews.com.tr/20231018/putin-pekindeki-kusak-ve-yol-forumuna-katildi-1076453352.html
Putin, Pekin'deki Kuşak ve Yol Forumu’na katıldı
Putin, Pekin'deki Kuşak ve Yol Forumu’na katıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Kuşak ve Yol Forumu’na katıldı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T05:30+0300
2023-10-18T05:30+0300
2023-10-18T05:36+0300
dünya
çin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncüsü düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu'na katılım sağlamak üzere Pekin’e geldi.17-18 Ekim tarihleri arasında Çin'in başkentinde düzenlenen foruma 100'ün üzerinde ülke ve 30 uluslararası kuruluştan temsilciler katılıyor.
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çin
Putin, Pekin'deki Kuşak ve Yol Forumu’na katıldı
05:30 18.10.2023 (güncellendi: 05:36 18.10.2023) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Kuşak ve Yol Forumu’na katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncüsü düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu'na katılım sağlamak üzere Pekin’e geldi.
17-18 Ekim tarihleri arasında Çin'in başkentinde düzenlenen foruma 100'ün üzerinde ülke ve 30 uluslararası kuruluştan temsilciler katılıyor.