https://sputniknews.com.tr/20231019/rusya-cine-dogalgaz-sevkiyatini-yuzde-46-artirdi-1076528390.html

Rusya, Çin'e doğalgaz sevkiyatını yüzde 46 artırdı

Rusya, Çin'e doğalgaz sevkiyatını yüzde 46 artırdı

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 2023 yılında Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e yapılan Rus gazı sevkiyatının geçen yıla kıyasla yüzde 46.6... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T18:39+0300

2023-10-19T18:39+0300

2023-10-19T18:39+0300

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gazprom başkanı aleksey miller

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doğalgaz

doğalgaz boru hattı

çin halk cumhuriyeti

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Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre Miller, Çin'in başkenti Pekin'de Çinli petrol ve doğalgaz şirketi CNPC Başkanı Dai Houliang ile görüştü.Görüşmede, Rusya'nın Sahalin bölgesinden Çin'e uzanan yeni bir hattın tasarım çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Miller, yine Çin'e yönelik Moğolistan'daki Soyuz Vostok hattının tasarım çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardı.Gazprom'un Çin'e devam eden gaz sevkiyatına ilişkin de konuşan Miller, "Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e gaz sevkiyatı yüzde 46.6 arttı. Gazprom, arzı daha da artırmaya ve Çin'le birlikte kararlaştırılan güzergahlar üzerinden doğalgazı güvenilir bir şekilde sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.Görüşmede ayrıca Gazprom ile CNPC arasında yıl sonuna kadar Çin'e ilave Rus gaz sevkiyatı gerçekleştirilmesini öngören bir anlaşma da imzalandı.Rusya'nın Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki Çayan yatağından Sibirya'nın Gücü-1'de Çin'e gaz sevkiyatı 2019 sonunda başlamıştı. Bu hattın yıllık kapasitesi 38 milyar metreküp.Sibirya'nın Gücü-2 için de çalışma yapılıyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'deki 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh'le yaptığı görüşmede, Moğolistan üzerinden Çin'e uzanacak Sibirya'nın Gücü-2 doğalgaz boru hattının yüksek tempoda inşa edileceğinden emin olduğunu söylemişti.Putin, "Bu projeyle ilgili her konuda mutabakat sağlandı. Tüm taraflar projeye katılmak ve çalışmak istiyor. Mesele, hayata geçirilmesinde. İyi bir tempoda ilerleyeceğimizi düşünüyorum" demişti.Sibirya'nın Gücü-2 projesi, Moğolistan üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatını öngörüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-ile-cin-arasindaki-ticaret-hacmi-1076481928.html

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