https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-ile-cin-arasindaki-ticaret-hacmi-1076481928.html
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T18:11+0300
2023-10-18T18:11+0300
2023-10-18T18:26+0300
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Putin, “Daha önce bu yıl 200 milyar ticaret hacimlerine ulaşma hedefimizden bahsettik. Bu takvim yılı içinde belirlediğimiz çıta kesinlikle aşılacaktır” diye konuştu.Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi dinamikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, çin, ticaret, vladimir putin, инфографика
infografik, rusya, çin, ticaret, vladimir putin, инфографика
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi
18:11 18.10.2023 (güncellendi: 18:26 18.10.2023) Abone ol
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı konuşmada Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin daha önce belirlenen 200 milyar dolarlık hedefi aşacağını vurguladı.
Putin, “Daha önce bu yıl 200 milyar ticaret hacimlerine ulaşma hedefimizden bahsettik. Bu takvim yılı içinde belirlediğimiz çıta kesinlikle aşılacaktır” diye konuştu.
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi dinamikleri, Sputnik'in infografiğinde.