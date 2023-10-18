https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-ile-cin-arasindaki-ticaret-hacmi-1076481928.html

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

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Putin, “Daha önce bu yıl 200 milyar ticaret hacimlerine ulaşma hedefimizden bahsettik. Bu takvim yılı içinde belirlediğimiz çıta kesinlikle aşılacaktır” diye konuştu.Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi dinamikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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