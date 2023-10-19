https://sputniknews.com.tr/20231019/rusya-basbakani-misustin-tum-sorunlara-ve-baskilara-ragmen-ulkemiz-kalkiniyor-1076526172.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Tüm sorunlara ve baskılara rağmen ülkemiz kalkınıyor
Rusya Başbakanı Mişustin: Tüm sorunlara ve baskılara rağmen ülkemiz kalkınıyor
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, tüm sorunlara ve baskılara rağmen Rusya’nın kalkınmaya devam ettiğini, ülke içindeki üretimin genişletilmesinin bunda büyük... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T17:17+0300
2023-10-19T17:17+0300
2023-10-19T17:17+0300
dünya
rusya
mihail mişustin
rusya başbakanlığı
üretim
yerli üretim
ticaret
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‘Rusya’da Üretildi' (Made in Russia) Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Rusya Başbakanı Mişustin, “Tüm sorunlara ve baskılara rağmen Rusya kalkınmaya devam ediyor. İç üretimin genişletilmesinin bunda büyük katkısı var. Ülke liderinin verdiği talimata uygun olarak arz yönlü ekonomi oluşturma çalışmaları aktif olarak devam ediyor. Rusya İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında, imalat sanayindeki büyüme yüzde 6.5’i aştı” açıklamasında bulundu.“Birçok devlet bizimle iş yapmak, ticaret yapmak, Rusya'ya yatırım yapmak istiyor” diyen Rusya Başbakanı, “Eminim ki birlikte Batılı aracılar olmadan yapmayı öğreneceğiz. Kendi bünyemizde veya ortaklarımızla oluşturduğumuz dış ticaret altyapısıyla dünya pazarlarına erişimi sağlayacağız. Bu konuda büyük ilerleme var” diye ekledi.Rusya’nın dost ülkelerle ekonomik işbirliğinin iç meselelerin çözümüne da katkıda bulunması gerektiğini dile getiren Mişustin, bunların başında refahın artırılması, demografik durumun iyileştirilmesi, teknolojik ve finansal bağımsızlığının sağlanması gibi alanlardaki ulusal hedeflerin geldiğini kaydetti.Mişustin, “Tüm dış zorluklara rağmen hükümet, Rusya Merkez Bankası ile koordineli olarak, uzmanların, iş dünyası temsilcilerinin tavsiyelerini ve vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri dikkate alarak bu çalışmaları yürütmeye devam edecek. Ekonomimizin kalkınması devam edecek” ifadesini kullandı.
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rusya, mihail mişustin, rusya başbakanlığı, üretim, yerli üretim, ticaret
rusya, mihail mişustin, rusya başbakanlığı, üretim, yerli üretim, ticaret
Rusya Başbakanı Mişustin: Tüm sorunlara ve baskılara rağmen ülkemiz kalkınıyor
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, tüm sorunlara ve baskılara rağmen Rusya’nın kalkınmaya devam ettiğini, ülke içindeki üretimin genişletilmesinin bunda büyük katkısı olduğunu belirtti.
‘Rusya’da Üretildi' (Made in Russia) Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Rusya Başbakanı Mişustin, “Tüm sorunlara ve baskılara rağmen Rusya kalkınmaya devam ediyor. İç üretimin genişletilmesinin bunda büyük katkısı var. Ülke liderinin verdiği talimata uygun olarak arz yönlü ekonomi oluşturma çalışmaları aktif olarak devam ediyor. Rusya İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında, imalat sanayindeki büyüme yüzde 6.5’i aştı” açıklamasında bulundu.
“Birçok devlet bizimle iş yapmak, ticaret yapmak, Rusya'ya yatırım yapmak istiyor” diyen Rusya Başbakanı, “Eminim ki birlikte Batılı aracılar olmadan yapmayı öğreneceğiz. Kendi bünyemizde veya ortaklarımızla oluşturduğumuz dış ticaret altyapısıyla dünya pazarlarına erişimi sağlayacağız. Bu konuda büyük ilerleme var” diye ekledi.
Rusya’nın dost ülkelerle ekonomik işbirliğinin iç meselelerin çözümüne da katkıda bulunması gerektiğini dile getiren Mişustin, bunların başında refahın artırılması, demografik durumun iyileştirilmesi, teknolojik ve finansal bağımsızlığının sağlanması gibi alanlardaki ulusal hedeflerin geldiğini kaydetti.
Mişustin, “Tüm dış zorluklara rağmen hükümet, Rusya Merkez Bankası ile koordineli olarak, uzmanların, iş dünyası temsilcilerinin tavsiyelerini ve vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri dikkate alarak bu çalışmaları yürütmeye devam edecek. Ekonomimizin kalkınması devam edecek” ifadesini kullandı.