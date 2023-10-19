Prof. Dr. Müftüoğlu: Günde tek öğün beslenme iyi mi, kötü mü?

"Ben kendi adıma 2 öğün beslenmeyi seçmiş durumdayım. Haftanın sadece bir ya da iki günü -o da bazı haftalar- günü tek öğün ile geçiştirmeyi de deniyorum. Peki, sadece günde bir öğünle beslenerek, günün 1 saatini tok, 23 saatini aç geçirerek, yani OMAD diyeti yaparak sağlıklı kalmak ya da ek bir sağlık avantajı kazanmak mümkün mü? O uygulamanın yanlış ve olumsuz sonuçları var mı? Bana sorarsanız uzatılmış OMAD diyetleri kesinlikle sağlıksız bir beslenme seçimidir."