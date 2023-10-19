https://sputniknews.com.tr/20231019/prof-dr-muftuoglu-gunde-tek-ogun-beslenme-iyi-mi-kotu-mu-1076497075.html
Prof. Dr. Müftüoğlu: Günde tek öğün beslenme iyi mi, kötü mü?
Prof. Dr. Müftüoğlu: Günde tek öğün beslenme iyi mi, kötü mü?
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günde tek öğün beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisini yorumladı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T10:11+0300
2023-10-19T10:11+0300
2023-10-19T10:21+0300
yaşam
osman müftüoğlu
yemek
sağlık
aralıklı oruç
intermittent fasting
omad
sağlıklı beslenme
beslenme
yetersiz beslenme
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Daha sağlıklı bir vücut ya da kilo vermeyi kolaylaştırmak için her gün yeni bir yöntem deneniyor. Son dönemde ise günde tek öğün beslenme ve 'Intermittent Fasting' yani aralıklı oruç bir hayli popüler.Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günde tek öğün beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisini yorumladı. OMAD nedir?"Araştırmalara bakılırsa yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltmanın ve yaşam süresini makul ölçülerde uzatabilmenin tek bir yolu var: Daha az yemek!" diyen Prof. Dr. Müftüoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında OMAD (One meal a day/günde bir öğün) hakkında değerlendirmelerde bulundu:Günde tek öğün yemek sağlıklı mı?Müftüoğlu, tek öğün beslenmeye dair fikrini ise şu sözlerle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20221226/osman-muftuoglu-muazzam-bir-uykusuzluk-problemi-hatta-salgini-ile-karsi-karsiyayiz-1065018989.html
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günde tek öğün,omad nedir,günde tek öğün beslenme,beslenme önerileri,omad nedir,intermittent fasting nasıl yapılır
günde tek öğün,omad nedir,günde tek öğün beslenme,beslenme önerileri,omad nedir,intermittent fasting nasıl yapılır
Prof. Dr. Müftüoğlu: Günde tek öğün beslenme iyi mi, kötü mü?
10:11 19.10.2023 (güncellendi: 10:21 19.10.2023) Abone ol
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günde tek öğün beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisini yorumladı.
Daha sağlıklı bir vücut ya da kilo vermeyi kolaylaştırmak için her gün yeni bir yöntem deneniyor. Son dönemde ise günde tek öğün beslenme ve 'Intermittent Fasting' yani aralıklı oruç bir hayli popüler.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günde tek öğün beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisini yorumladı.
OMAD nedir?
"Araştırmalara bakılırsa yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltmanın ve yaşam süresini makul ölçülerde uzatabilmenin tek bir yolu var: Daha az yemek!
" diyen Prof. Dr. Müftüoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında OMAD (One meal a day/günde bir öğün) hakkında değerlendirmelerde
bulundu:
"Ama ne var ki az yeme yöntemlerinden hangisinin daha etkili olabileceği net ve açık olarak tanımlanmış değil. Kimi çalışmalar haftada 2-3 gün oruç tutmanın, kimi çalışmalar akşam yemeğini erken ve hafif yemenin hatta hiç yememenin, kimi çalışmalar da her yıl bir ay boyunca sadece düşük kalorili/şekersiz sıvılarla beslenmenin ömrü uzatabileceğini gösteriyor. Bu verilere bakarak da herkes kendi kafasına, yaşam tarzına, alışkanlıklarına uyabilecek bir “daha az yeme” yöntemi geliştirmeye çalışıyor."
Günde tek öğün yemek sağlıklı mı?
Müftüoğlu, tek öğün beslenmeye dair fikrini ise şu sözlerle anlattı:
"Ben kendi adıma 2 öğün beslenmeyi seçmiş durumdayım. Haftanın sadece bir ya da iki günü -o da bazı haftalar- günü tek öğün ile geçiştirmeyi de deniyorum. Peki, sadece günde bir öğünle beslenerek, günün 1 saatini tok, 23 saatini aç geçirerek, yani OMAD diyeti yaparak sağlıklı kalmak ya da ek bir sağlık avantajı kazanmak mümkün mü? O uygulamanın yanlış ve olumsuz sonuçları var mı? Bana sorarsanız uzatılmış OMAD diyetleri kesinlikle sağlıksız bir beslenme seçimidir."