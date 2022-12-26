https://sputniknews.com.tr/20221226/osman-muftuoglu-muazzam-bir-uykusuzluk-problemi-hatta-salgini-ile-karsi-karsiyayiz-1065018989.html

Osman Müftüoğlu: Muazzam bir uykusuzluk problemi, hatta salgını ile karşı karşıyayız

Osman Müftüoğlu: Muazzam bir uykusuzluk problemi, hatta salgını ile karşı karşıyayız

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uykunun sağlık üzerindeki etkisine vurgu yaparak, "Muazzam bir uykusuzluk problemi hatta salgını ile karşı... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T11:02+0300

2022-12-26T11:02+0300

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yaşam

osman müftüoğlu

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Hürriyet gazetesinde yayınlanan köşe yazısında Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Şu bilgi çok net ve açık, üstelik defalarca da doğrulandı: Muazzam bir uykusuzluk problemi hatta salgını ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.Düzenli, kaliteli ve yeterli bir uykunun sağlıklı bir hayatın en az beslenme, stres yönetimi, düzenli aktivite parametreleri kadar önemli ve vazgeçilmez bir ayrıntısı olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, "Unutmayalım ki uykusuzluk atakları/dönemleri eğer tekrarlar ve uzun sürerse günün birinde bizi mutlaka hasta eder. Ayrıca yaşam kalitemizi düşürür, ömür süremizi törpüler. Kısacası sık sık tekrarladığım gibi iyi, güzel, formda, fit ve sağlıklı bir hayatın yolu mutlaka ama mutlaka yeterli, keyifli ve kaliteli bir gece uykusundan geçer" dedi."Ne oldu da UYKUSUZLUK MESELESİ bu kadar önemli bir sorun haline geldi? Ve ne oldu da uykusuzluk sorunu sağlıklı yaşam gündemimizin -özellikle son günlerde- bir değilse bile iki numaralı problemi oldu?" diye soran Müftüoğlu, bu soruya şu yanıtları verdi:Müftüoğlu şöyle devam etti:Müftüoğlu uykuyla ilgili şu notların altını çizdi:

https://sputniknews.com.tr/20220618/post-kovid-belirtileri-stres-unutkanlik-sinir-uyku-bozuklugu-1057589417.html

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osman müftüoğlu, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk, uyku ilacı